Старинное фото напугало интернет: люди несколько дней заснуть не могут

Девушки с льняной фабрики, напугавшие своих потомков спустя более, чем сто лет.

Поначалу страшно не было. Ведь чего, собственно, бояться, не знал никто. Кроме той мамаши, которая выложила фото на британском родительском форуме Mumsnet. Явно желая развлечь скучающую родительскую общественность – в основном женскую, «затейница» предложила присмотреться и определить, что на снимке не так. А именно найти там нечто загадочное и мистическое.

Внимание к старинному фото привлекли участницы британского родительского форума.

Результат не заставил себя ждать. Кто-то увидел то самое - «страшное» - кисть чей-то руки, лежащую на плече одной из женщин. На снимке она крайне правая во втором ряду снизу. Надо понимать, что кисть лишняя - руки всех попавших в кадр женщин на своих местах. Тогда чья она?

Мамаши с форума решили, что кисть положил на плечо некий призрак. Скорее всего женский. И напугались. Сообщали, что аж заснуть от страха не могут. Убеждали друг дружку, что рука призрака, проявившегося на фото – правая, как многие догадались, служит доказательством существования потусторонних сил. И пугались еще сильнее.

Рука, взяшаяся неизвестно откуда, заставляет верить в приведения.

О самом снимке известно немного – лишь то, что он сделан в 1900 году в Северной Ирландии в Белфасте на местной на льняной фабрике. На фото, стало быть, работницы фабрики. Почему на плечо одной из них положил руку призрак? Можно только гадать. Чем, собственно, и занялись более широкие слои пользователей соцсетей после того, как о снимке и связанным с ним психозе рассказала британская газета Daily Mail.

Из мистических предположений наиболее популярно такое: рука - призрака. Призрак - 16-й работницы. Она умерла или трагически погибла накануне и не смогла сфотографироваться, хотя очень хотела. Вот и явилась в виде привидения. Но по каким-то потусторонним причинам целиком не запечатлелась. Проявилась только ее рука.

Знатоки приводят в пример аналогичный случай. Ссылаются на известный снимок, который был сделан в 1919 году. На нем запечатлены британские пилоты и авиаторы Первой мировой войны - эскадрильи, в которой служил некто Виктор Годдард. Однажды, вспоминая своих боевых товарищей, застывших на групповом фото, он заметил в верхнем ряду – между четвертой и пятой фигурой слева - чье-то полупрозрачное лицо, выглядывающее из-за спины одного из пилотов. Виктор узнал своего авиамеханика Фредди Джексона, который погиб за два дня до съемки в результате несчастного случая. Его разрубило винтом.

Мистический снимок с авиаторами Первой мировой войны.

Призрак авиамеханика за спиной.

Есть и совсем далекая от мистики версия на счет девушек с льняной фабрики: их изначально было 16. Сфотографировались все. Но потом по какой-то причине крайне правую девушку решили убрать со снимка – может быть, она чем-то провинилась, грубо нарушила, к примеру, трудовую дисциплину. Снимок отретушировали. Девушку убрали, а руку упустили из виду.

Ретушью раньше активно пользовались - особенно для «исправления» политических фото.

Характерные примеры. Снимок «За шахматной доской», сделанный в апреле 1908 года на острове Капри. Сначала на фото были М. Горький, З. Пешков, Н. Богданова. Они стояли. Сидели: И. Ладыжников, В. Ленин, А. Богданов. В 1939 году заретушировали Пешкова и женское колено на переднем плане.

Есть пешков - и нет Пешкова: дематериализовался.

На снимке, сделанном в 1897 году, запечатлены Члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Стоят слева направо: А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев. Сидят: В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, В. И. Ульянов, Ю. О. Мартов. На подправленном снимке Малченко отсутствует – в 1930 году его расстреляли, обвинив в контрреволюционной деятельности.

Малченко расстреляли и он исчез с фото: чем не мистика?

А «правдисты» рассказывают такую байку. Будто бы штатный ретушер пририсовал одному из членов политбюро шляпу – «надел» на голову. Потому что, все были в шляпах, как положено, а тот почему-то нет. Потом оказалось, что шляп у члена политбюро стало две – одна на голове - пририсованная, другая – в руке, которую не заметили по невнимательности.

Героем байки выступают разные люди: Громыко, Косыгин и даже Брежнев. Места действия – аэродром, на котором встречают иностранную делегацию, трибуна мавзолея.

Придумали байку ради смеху? Не факт. Совсем не исключено, что газетное фото с двумя шляпами и в самом деле существует. При советской власти в партийной печати и не такое бывало. Работал, знаю.

Возвращаясь к фото с льняной фабрики: можно верить в потусторонние силы, а можно не верить. Доводы найдутся и для того, и для другого. А вот откуда взялось лицо авиамеханика? Тут уж без призраков, похоже, точно не обошлось.