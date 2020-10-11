Бродвейские театры останутся закрытыми до мая 2021 года

До коронавирусной пандемии, карантина и режима самоизоляции, объявленных весной этого года, жизнь на Бродвее кипела круглосуточно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бродвей – одна из самых главных улиц Нью-Йорка, на ней с конца позапрошлого века бурлит еще и театральная жизнь. Ведь именно на Бродвее расположены почти полсотни театров.

До коронавирусной пандемии, карантина и режима самоизоляции, объявленных весной этого года, жизнь на Бродвее кипела круглосуточно. В каждом театре был аншлаг. Зрители покупали билеты на спектакли и мюзиклы чуть ли не за полгода.

Но сейчас, в период эпидемии на Бродвее пусто, и все театры закрыты. Зрителям ничего не остается, как тихо прогуливаться по самым красочным кварталам мегаполиса.

Владельцы театров объявили, что мюзиклов, шоу и спектаклей не будет до весны следующего года. Продажи билетов приостановлены, а зрителей, которые успели их купить, просят оформить возврат и получить обратно свои деньги.

- Ситуация, конечно, катастрофическая, - рассказывает президент Бродвейской лиги Шарлотта Сен-Мартен. – В спектаклях на Бродвее задействованы более 97 тысяч человек – артистов, гримеров, рабочих сцены, билетеров. И сейчас они переживают сложные времена.

Театральное сообщество пытается как-то держаться на плаву за счет спонсоров и меценатов, но с каждым днем это все труднее.

За всю историю работы театров на Бродвее они лишь однажды закрывали свои двери – 11 сентября 2001 года, в день терактов. Но тогда этого было сделано на несколько дней. Закрытие театров из-за COVID-19 стало самым продолжительным в истории бродвейских мюзиклов.