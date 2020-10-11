«Серега, ты телочек в дом водишь! А мне забыл позвонить?»: Наташа Королева устроила вечеринку для реабилитации Тарзана

Тарзан и Королева собрали на выходных друзей, чтобы продемонстрировать идиллию в семье. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В эти выходные Наташа Королева пригласила домой гостей. Эта вечеринка первая после публичного скандала в семье. Вот уже месяц в телеэфирах бушуют страсти – обсуждают измену Сергея Глушко жене Наташе Королевой. Певица уже публично в интервью сообщила, что мужа стриптизера простила: мол, Тарзана соблазнили, он сам ни в чем не виноват. Ради реабилитации супруга звезда и собрала друзей – демонстрировали семейную идиллию. Гуляли, как и положено во времена пандемии – на свежем воздухе, во дворе загородного дома семьи.

Пришел Владимир Винокур с женой – соседи Королевой по деревне Крекшино. Владимир Натанович исполнил «актуалочку»: «Всегда быть в маске судьба моя». Супруга и сам маэстро были в масках на вечеринке, ну а остальные пели, пили и плясали без самых необходимых теперь аксессуаров.

Сергей исполнил Наташе песню «Любовь похожая на сон». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа Королева, извиваясь в танце, вещает в микрофон: «Серега, говорят, ты телочек в дом водишь! А чего мне забыл позвонить? А да, я же в Краснодаре была…». Тарзан, кажется, смущается, друзья вокруг одобрительно смеются. Атмосфера вечеринки так и шепчет, а точнее кричит окружающим: у нас любовь и согласие в семье.

Наташа то и дело подбадривает мужа: «Ну давай, Серега, посексуй!» Тарзан беспрекословно выполняет указания жены и присоединяется к танцу. Как любят шутить наши юмористы: виноватый мужчина – лучший помощник по хозяйству. Сергей Глушко то с бокальчиком попадает в кадр на видео друзей, то с сигарой. А вот он от всей души выводит в микрофон о своих чувствах к жене: «Любовь, похожая на сон». Вечеринка-караоке проходила в компании друзей и их жен, был и сын пары – танцевал со своей девушкой.

Экс-подружку Тарзана Анастасию обвиняют в краже ценностей из квартиры Наташи Королевой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но точка в этом скандале для этой пары пока не поставлена. На ТВ готовят к выходу очередные ток-шоу. Поводов масса: 47-летняя певица обвиняет подружку 50-летнего стриптизера Тарзана в краже ценностей из квартиры, где проходило свидание экс-любовников. Обвиняемая 28-летняя актриса Анастасия Шульженко в свою очередь написала заявление на Тарзана, который ее толкнул, а она якобы получила травму. Так что этот сериал с продолжением и нескольким сезонами. Как верно заметила на днях Наташа Королева: «Если скандала не хватает, то его выдумывают».