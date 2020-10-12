Жиринята и навальнята, «на лабутенах», обстракцизм и «Оборонсервис», след ведет к Вовану и Лексусу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР В. В. Жириновский выступил с предложением омолодить активное избирательное право: "Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая. Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может".

Такого рода предложения звучали и прежде. Двадцать лет назад Б. Е. Немцов говорил о том же самом. Это логично проистекало из распространенного тогда в демократической среде убеждения, что люди пожилые склонны к консерватизму, тогда как молодежь, говоря словами Л. Д. Троцкого, является "барометром партии", и голосование юношей и даже отроков будет более благоприятным для демократов.

А. А. Навальный не призывал к такому омоложению – он мыслит более глобально, намереваясь создать совершенно новую политическую систему, -- но и он склонен к педократии. Сам термин "навальнята" обязан ему своим происхождением.

Алексей Навальный Фото: EAST NEWS

Хоть с навальнятами, хоть с жиринятами есть, однако, проблема. Законодатель постоянно стремится повысить возраст, по достижении можно легально пить и курить. До 21 года, а еще лучше до 25. Возможно, это оправдано с гигиенической точки зрения, однако есть немалый парадокс в том, что молодой человек, не имеющий права выпить вина – ибо пить еше не умеет, -- должен получить право избирать правителей и представителей. Вероятно, предполагается, что ум, отсутствующий при винопитии и табакокурении, тут же явится – и с большой силой – при ответственном голосовании.

Санитар Г. Г. Онищенко также следит за молодежными нравами и молодежными модами. В очередном выступлении, посвященном COVID-19 – проблема насущная, -- он съехал на проблему дамской обуви: "Бросьте носить туфли на каблуках, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне".

Внимание Г. Г. Онищенко, похоже, привлекла песня "Экспонат" хорового общества "Ленинград" п/у артиста С. В. Шнурова – где героиня является "На лабутенах-нах и в <поразительных> штанах". Интерес к мелодиям и ритмам отечественной эстрады понятен, но если выйти на улицу и начать обозревать ноги проходящих дам и девиц, выяснится, что 99% обуты в ортопедические кроссовки, а на высоких каблуках вообще никто не ходит.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый заместитель главы комитета по образованию Геннадий Онищенко (справа) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но ведь и в самой песне указыватся, что на лабутенах-нах являются в особые культурные места для замарьяживания кавалеров:

"Но я не недотрога.

Дала понять с порога.

На выставке Ван Гога.

Я главный экспонат".

Очевидно, в борьбе за охрану здоровья санитар регулярно посещает такие места и предупреждает мужской пол, чтобы он не поддавался на женские лукавые чары.

Но, конечно, надлежит являться на лабутенах на вернисажи и подруги А. Э. Сердюкова кавалерственной дамы Е. Н. Васильевой, пострадавшей по делу "Оборонсервиса", но возродившейся к новой жизни и всецело отдавшейся пластическим искусствам. За что была удостоена звания почетного члена Российской Академии художеств.

Евгения Васильева Фото: Тимур ХАНОВ

Вице-президент академии Церетели-внук и представитель президента академии Церетели-деда С. Н. Шагулашвили высоко оценили как меценатскую деятельность Васильевой, так и ее собственно художнические заслуги.

Действительно, плодовитая художница любит яркие краски (почти как президент академии), а ее портреты краснорожего кавалера А. А. Венедиктова и оранжеворожего борца А. А. Навального производят сильное впечатление. Н. С. Хрущев, правда, именовал живописцев, работающих в манере Васильевой, "обстракцистами и <квир-людьми>", но это было давно, во времена волюнтаризма, теперь же обстракцистам и обстракцисткам воздают заслуженный почет.

Но конечно, надо знать меру в девиациях – как художественных, так и бытовых –

"Соблюдай приличный вид,

Как достойно офицеру

И как служба нам велит".

Этой мудростью жизни не в полной мере проникся и. о. министра образования Архангельской обл. Ю. А. Гнедышев – по данным Следственного комитета, он оказывал развращающее влияние на двух несовершеннолетних школьниц в переписке в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

В автобиографии Гнедышева указывается: "Редко имеющееся свободное время посвящает изучению информационных технологий и программирования". Так что, возможно, соблазнительную электронную переписку с отроковицами и. о. вел не из нечистых побуждений, а ради совершенствования в информационных технологиях.

Но хуже другое. Гнедышев уронил свое высокое звание обер-чиновника, ведающего образованием. Домогаются отроковиц кобелирующие личности в звании учителя, завуча, директора школы – это так уж заведено. Но человек, в ведении которого находится 128,5 тыс. учащихся школ, 17,5 тыс. студентов и 26 тыс. учащихся ПТУ, не должен размениваться на отдельных учащихся. Его задача подвергать сексуальному воздействию весь вверенный ему педагогический корпус, принуждая преподавателей к постоянному сочинению и переписыванию траекторий, компетенций и портфолио -- как предписывают теоретики образовательной реформы. Тут же получилось, что и. о. стремился к молодой цыплятинке, а работа с преподавательским составом тем временем стояла. Верховный идеолог образовательной реформы Я. И. Кузьминов такие вещи бы не одобрил.

Хотя возможно, и. о. вообще ни в чем не повинен. Настоящий Гнедышев невинно занимался спортом –"плавание, велосипед, коньки, лыжи" – и изучал языки программирования, а от его имени к юным девам приставал самозванец. В киберпространстве такое случается сплошь и рядом.

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Так в Копенгагене депутаты фолькетинга с волнением выслушивали (как они полагали) С. Г. Тихановскую, являющуюся президентом Белоруссии по версии Литовской ССР. Подозрение закралось в их сердца лишь тогда, когда мнимая Тихановская стала спрашивать депутатов о датских домах терпимости, в которых страстные люди уестествляют различную живность.

После чего выяснилось, что фрау президент здесь совершенно ни при чем, а телемост с депутатами устроили известные своим коварством пранкеры Вован и Лексус. Так что, вполне возможно, они же от имени и. о. регионального министра вели соблазнительные речи со школьницами.