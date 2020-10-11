Секс-символы перестройки без фотошопа: как сейчас выглядят Хлебникова, Понаровская, Буланова и другие певицы

Марина Хлебникова говорит, что никак не может решиться на подтяжку. Фото: Личный архив героя публикации

Мини-юбки, шпильки, начесы, стрелки – 30 лет назад на эстраде певицы шокировали откровенными нарядами и боевой раскраской. Мода меняется, годы идут, а звезды не стареют – чудеса. Возможны они стали, благодаря современным достижениям косметологии и пластической хирургии. Звезды редко в этом признаются, но результат, как говориться – налицо. Идут или нет новые образы секс-символам перестройки – решать вам, это дела вкуса. Одни в восторге от нового образа Ветлицкой, а другие в шоке.

Ирина Понаровская на днях приняла участие в записи программы «Кто хочет стать миллионером?» На этом фото из гримерки – звезда без фотошопа. 67-летняя Ирина Витальевна не стесняется морщинок – мимика не месте, разрез глаз сохранился. Говорит, что пластику не делала: «Но не исключаю, особенно это касается лица. Все делают подтяжки, только скрывают». Верится с трудом, что идеальный овал лица Понаровской результат ее отказа от мяса и алкоголя, а не итог работы профессионального косметолога.

Понаровская скрывает вмешательства во внешность. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марине Хлебниковой не повезло со специалистами, поэтому в свои 54 года она выглядит на 10 лет старше. Сама Марина говорит, что на ее лице: «Хирургия была не пластическая, а из-за травмы, потом ошибки стоматолога». Певица утверждает, что делал несколько операций у челюстно-лицевого хирурга. Но при этом у нее изменен и разрез глаз – да так что пластического хирурга можно заподозрить в непрофессионализме. Ну а подтяжки у Хлебниковой действительно не было – на лице результат неудачных челюстно-лицевых операций. В ходе подтяжки лица хирург убирает излишки кожи, исчезают складки, овал лица становится подтянутым. Марина обещает, что как только решится на операцию, то запишет видео «до» и «после».

У Хлебниковой бдительные поклонники «диагностировали» подагру, увидев шишки на пальцах. Однако Марина объяснила нам, что шишек нет – просто пальцы искривлены. Хлебникова начинала не с «Чашки кофею», а с работы пианистки – училась в Гнесинке. Марина во время учебы играла по собственному желанию по восемь-девять часов в день – кожа на пальцах лопалась до крови. И она придумала заливать раны медицинским клеем – он их затягивает. С тех пор пальцы и остались искривленными. Теперь много пишут об одиночестве Хлебниковой, но рядом с Мариной 21-летняя дочь Ника, умница и красавица.

Очень похоже, что Алена Апина пробовала уколы красоты. Фото: кадр шоу «Музыкалити».

Алена Апина и теперь роковая красотка. Вот только 56-летняя певица почему-то не делится секретом пухлых губ и идеальных скул. И морщинки куда-то исчезли! Лицо смоделировано идеально, так будто над ними потрудился косметолог, который знает толк в уколах красоты. Певица же не сомневается: «Я еще никогда не видела, чтобы человек, обладая здоровым разумом и подходом - этими уколами себя обезобразил».

Наталья Ветлицкая колет ботокс. Фото: Первый канал.

Наталья Ветлицкая единодушна с коллегами – отрицает вмешательство в естественные процессы старения. 56-летняя певица признает лишь уколы ботокса в поперечные морщины на лбу. А вот идеальный овал лица и отсутствие морщин и заломов на шее объясняет генетикой, занятиями йогой, вегетарианством и умеренным питанием. Певица держит такой же вес, как 30 лет назад – это верный путь, чтобы минимизировать птоз и «провал» лица.

Татьяна Буланова не скрывает- ей помогает и аппаратная косметология, и уколы красоты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Буланова не отрицает, что сохранять красоту и молодость помогают уколы красоты. 51-летняя певица не скрывает: «Однажды мне вкололи ботокс - и я не могла говорить!» К сожалению, от неудачных последствий инъекций никто не застрахован. Кроме того, после подтяжки лица или блефаропластики могут быть неожиданные результаты на лице. Вспомните Татьяну Догилеву или Татьяну Веденееву – разрез глаз после операции изменил их до неузнаваемости. Поэтому Татьяна Буланова боится ложиться под нож, хотя считает пластику действенным способом омоложения. К тому же, многим артисткам везет. Недавно Буланова попробовала лазерные омолаживающие процедуры, аппаратная косметология дорогая, но эффективная: «Эти процедуры безболезненны, безопасны, после них нет реабилитационного периода. Самое главное эффект – кожа подтягивается, приобретает здоровый цвет, начинает как будто светиться изнутри».