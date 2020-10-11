"Как лапы у Скуби-Ду": новые сандалии Дома Givenchy вызвали бурное обсуждение в соцсетях

Известный французский модный бренд Givenchy выпустил коллекцию обуви сезона «весна-лето 2021».
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Известный французский модный бренд Givenchy выпустил коллекцию обуви сезона «весна-лето 2021». Сандалии, вошедшие в эту коллекцию, пользователи соцсетей сравнили с лапами мультяшного героя Скуби-Ду.
Оранжевые сандалии были представлены на Парижской неделе моды креативным директором Givenchy Мэтью Уильямсом. На подошве - всего по 3 кожаных петли для пальцев ноги. И если надеть коричневые колготки или чулки, то ассоциация с собачьими конечностями усиливается.
Сандалии, вошедшие в эту коллекцию, пользователи соцсетей сравнили с лапами мультяшного героя Скуби-Ду.
Фото: twitter.com
- Кто лучше? – спросила писательница Ханна Тиндл, опубликовав в своих аккаунтах фото с показа и картинку мультипликационного героя, пса Скуби-Ду.
Другие пользователи жалуются, что носить сандалии неудобно, они постоянно слетают с ног.
Некоторые жалуются, что обувь неудобно носить - она слетает с ног
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Дом Givenchy был создан дизайнером Юбером де Живанши в 1952 году и специализируется на выпуске одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Мэтью Уильямс стал креативным директором Дома летом 2020 года.