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Путин рассказал, что дарят ему на день рождения внуки

Президент ответил, чей звонок он ждет во время праздника
Дмитрий СМИРНОВДмитрий СМИРНОВ
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Президент ответил, чей звонок он ждет во время праздника

Президент ответил, чей звонок он ждет во время праздника

Фото: REUTERS

Владимир Путин в интервью, которое дал накануне своего дня рождения, рассказал, есть ли у него друзья в большой политике. И как оказалось, это весьма непростое понятие.

- В большой политике вообще-то нет друзей и не должно быть, - объяснил президент. - В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет человек, занимающийся политической деятельностью. Но это совсем не значит, что нельзя, или запрещено, или вредно иметь хорошие отношения с коллегами.

Глава государства рассказал, что иногда именно за счет дружбы удается решать очень непростые международные вопросы.

- Хорошие отношения между людьми всегда помогают в решении самых сложных проблем, - сказал Путин. - И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах своей собственной страны. Я думаю, что речь может не о дружбе, хотя могут складываться, как между всеми людьми, либо хорошие отношения, либо не очень, но прежде всего, человек, который представляет страну, должен действовать в ее интересах.

Президент ответил и на вопрос - чей звонок он ждет в свой день рождения.

- Близкие, мои друзья, дети, внуки, - перечислил Путин. - Я знаю, что если они не со мной встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то.

А на вопрос «что вам дарят внуки?» ответил как типичный дедушка:

- Поделки, рисунки, просто поздравления.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ

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