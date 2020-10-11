«Этот овал Дмитрия очень молодит!»: жена гордится новым лицом и стилем Диброва

Дмитрий Дибров больше не красит волосы и носит щетину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

60-летнего Дмитрия Диброва не узнать. Помолодел на 10 лет. Виной всему не только вынужденное похудение после инсульта. Телеведущий теперь на диете: питается правильно и от рюмочки за праздничным столом отказывается, сбросил больше 7 кг. Но Дибров решил на этом не останавливаться. И омолодился так, что после смены стиля Дмитрия Александровича не узнать.

«Дмитрий, как вы хорошо выглядите!?» - не сдержала на этой неделе эмоций актриса Анна Банщикова за кулисами на съемках телепроекта «Кто хочет стать миллионером?»

Телеведущий похудел на 7 кг. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дибров сумел удивить всех внезапным преображением. Во-первых, он перестал красить волосы, и естественная седина ему к лицу. Тот нередкий случай, когда седина делает мужчину после пятидесяти лет только моложе. Закрашивать седину у мужчин давно не модно – вспомните Джорджа Клуни. Клуни, кстати, всего лишь на год моложе Диброва. Впрочем, идеальная седина – результат тонирования. Но это лишь делает образ дороже. Во-вторых, звезда экрана избавился от шишки-нароста, которая была у него на щеке, поэтому овал лица выглядит иначе. В-третьих, поменял оправу - стал носить дорогие очки.

Преображение Дмитрия Диброва комментирует для kp.ru топ-стилист Анвар Очилов, который ранее на фотосессиях работал с лицом легенды телеэкрана: «Отличный новый стиль – Дмитрию очень хорошо. Красивая оправа создает структуру лица. Удачная оправа не просто хорошо сидит, но и скрывает недостатки лица, акцентируя внимание на достоинствах. Прическа, как и цвет волос, идеальны в таком возрасте. Это тренд. Стрижка спортивная креативная, такая укладка называется «обманка». Хохолок скрывает недостаток волос. Как теперь говорят - ухоженную стильную бороду могут себе позволить богатые люди. Потому что за ней нужно должен ухаживать профессионал. У Дмитрия – все очень грамотно и профессионально».

Раньше Дмитрий Дибров красил волосы и гладко брился. Фото: Первый канал

Поклонники Дмитрия Диброва осыпали его комплиментами. В социальных сетях жены звезды экраны Полины Дибровой много отзывов на эту тему. Молодая супруга гордится мужем — хотя ее и раньше полностью устраивал образ Дмитрия. Вот самые популярные отклики на преобразования Диброва от подписчиков Полины. «Шикарно! Давно надо было оформить лицо», «давно нужно было это сделать», «вообще не узнала, богатым будет», «стилистам пять с плюсом», «вот это красава, по-ростовски брутально и не подкопаешься ни к чему», «так лучше, чем подкрашенная шевелюра», «красавчик у тебя муж». Многие сошлись во мнении – «новый овал ему идет». Есть и те, кто заподозрил подтяжку: «пластика со скулами и удлиненным подбородком новомодная никому не идет». Однако Дибров не делал круговой подтяжки и не менял форму подбородка.