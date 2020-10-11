Профессиональных футболистов в Москве обокрали во время тренировки

Происшествие не сумело деморализовать команду. Фото: ФК "Строгино"

10 октября на одном из футбольных полей у спорткомплекса «Лужники» тренировалась команда «Строгино». Это профессиональный футбольный клуб, который основали восемь лет назад. Играют в нем молодые парни, большинство не старше 20 лет. Сейчас ФК выступает в третьем дивизионе первенства России ПФЛ.

Во время тренировки и случилось ЧП. После нескольких часов на поле, измотанные игроки вернулись в раздевалку. Вскоре им предстоял рейс в Южно-Сахалинск на игру с местным клубом. Однако половина игроков остались без вещей.

— Неизвестный пробрался в раздевалку и похитил рюкзаки спортсменов. Добычей похитителя стали несколько смартфонов, документы игроков, а также одежда, — сообщил источник kp.ru в МВД.

Собеседник отметил, что шкафчики в раздевалке были без ключей. Однако шансы найти злоумышленника высокие. В «Лужниках» повсюду висят камеры, в том числе и перед входом в помещение, где футболисты «Строгино» переодевались.

Кстати, происшествие не сумело деморализовать команду. Уже на следующий день москвичи в гостях переиграли клуб «Сахалин» со счетом 0:1.

Другое ЧП, связанное с футболом, обсуждают в Москве в последние дни. Стадион «Открытие Арена», который считается домашним для столичного «Спартака», могут закрыть на несколько месяцев. Всему виной несоблюдение масочного режима. Не так давно на арене играли матч с «Зенитом». На трибуны набилось куда больше разрешенного числа зрителей. Заседание суда проведут 12 октября. На нем станет известно: накажут администрацию спорткомплекса рублем или же в качестве меры закроют стадион.