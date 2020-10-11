Неизлечимо больная Марина Хлебникова показала себя в белых одеждах

Звезда 90-х Марина Хлебникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Хлебникова несколько лет борется с неизлечимой болезнью. О своем недуге певица впервые сообщила в 2019 году после того, как появились фото, на которых звезда 90-х выглядит болезненно худой. Свой диагноз артистка называть не стала, отметив лишь, что она не знает, сколько ей еще осталось.

Несколько дней назад поклонники Марины Хлебниковой забили во все колокола. Дело в том, что 54-летняя артистка бесследно пропала. Мало того, что она не дает концертов, так еще исчезла и из соцсетей на два месяца. А ведь раньше певица нет-нет, да и делилась с публикой фото и видео из жизни. Фанаты даже предположили, что их кумир в больнице и находится чуть ли не в критическом состоянии.

До Марины, вероятно, дошли тревоги фолловеров. Она спешно обратилась к ним. "Недавно делали новую фотосессию", - лаконично подписала артистка снимок. В кадре она позирует в белом кружевном платье и кокетливой шляпке. Исполнительница хита "Чашка кофею" ради эффектного фото залезла с ногами на стол.

Стоит отметить, что год назад только ленивый не говорил о том, что певица Марина Хлебникова сильно изменилась и у нее возникли проблемы с алкоголем. В окружении звезды говорили, что артистка похудела до 41 килограмма и постарела, ей необходима помощь специалистов. Меж тем сама знаменитость рассказала, что с ней происходит на самом деле. "Хуже смерти только смерть. Сами все это вы знаете. Поэтому, дорогие друзья, боритесь, живите. И во что бы то ни стало боритесь за себя. Это самое важное", - сообщала Хлебникова.

Звезда 90-х отметила, что находится не в лучшей форме, так как до сих пор не может оправиться от смерти первого мужа Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года. Женщина выхаживала его после инсульта. Горе настолько подкосило Хлебникову, что за несколько месяцев она похудела на восемь килограммов. "Я переживала и до сих пор не восстановилась. Мне его очень не хватает. Чем мы старше становимся, тем тяжелее переживаем потерю", - откровенничала Марина.

Она также сообщила о неизлечимом недуге. "Болезнь моя никуда не делась. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно, сколько, важно - как", - не теряет оптимизма звезда. Хлебникова утверждает, что у нее огромная жажда к жизни, и просит не беспокоиться за ее неважную внешность.