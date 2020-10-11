Что происходит в Нагорном Карабахе, новости на 11 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана после объявления перемирия

Разрушенное после ракетного удара здание в Степанакерте Фото: REUTERS

Перемирие между Азербайджаном и Арменией выходит довольно странное: с одной стороны, продолжаются бои в Нагорном Карабахе, с другой – представители противоборствующих сторон все чаще говорят о необходимости перемирия. Все стороны конфликта осуждают насилие, но остановиться в нем уже не могут. Пока политики Баку и Еревана разминаются со СМИ, но уже скоро им придется сесть за стол переговоров.

БОМБЕЖКИ СТЕПАНАКЕРТА ОПРОВЕРГАЮТ

"В ночь с 10 на 11 октября противник предпринимал попытки атаковать с целью вернуть себе позиции", - сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве подтверждают видео кадрами уничтожение беспилотников Армении на Мингечаурском направлении и говорят, что армянские вооруженные силы "не соблюдают режим гуманитарного перемирия и продолжают обстреливать села шести районов Нагорного Карабаха".

Все заявления о ракетных ударах по мирному населению Степанакерта и другим городам и селам Нагорного Карабаха официальный Баку опровергает.

Спасатели достают из-под завалов раненых и тела погибших Фото: REUTERS

НАЕМНИКОВ ПЕРЕОДЕЛИ В ПОГРАНИЧНИКОВ

Министерство обороны Армении сообщает о ракетных обстрелах мирных поселений Арцаха (Нагорного Карабаха), которые, по мнению военных, "направлены против гражданской инфраструктуры и мирного населения".

"Есть свидетельства о наемниках, переодетых в форму пограничников Азербайджана. Также видны автомобили азербайджанской армии и пикапы, ранее отобранные азербайджанским правительством у граждан. Вот еще одно доказательство того, что сирийские наемники воюют против армян в Арцахе", - публикует видео кадры с убитыми наемниками пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По данным Еревана, силы обороны Нагорного Карабаха сбили за сутки 3 беспилотника, уничтожили 2 единицы бронетехники и 350 солдат противника.

"Если Азербайджан продолжит нарушать гуманитарный режим прекращения огня, то и ответ на заранее гарантированные действия обороны будет неуважительно жестким", - предупреждает официальный представитель Минобороны Армении.

Женщины оплакивают погибших Фото: REUTERS

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

Президент Армении Армен Саркисян заявил СМИ, что Турция хочет создать на Кавказе "еще одну Сирию".

"Этого она добивается, когда поддерживает Азербайджан в войне за автономный отколовшийся от этнических армян Нагорный Карабах. Если Турция перестанет поддерживать этот конфликт, можно будет говорить о том, что мы приблизились к тому, чтобы сеть за стол переговоров", - подчеркивает в своем выступлении Саркисян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с иностранными журналистами заявил, что Баку высоко оценивает роль Москвы в переговорах, но предупредил, что дальнейшие встречи исключают даже упоминания представителей Нагорного Карабаха.

На улице Степанакерта. Фото: REUTERS

"Они приняли масштабное контрнаступление, чтобы отбить Гадрут. Пытались вернуть, что было утеряно. Армения должна смириться, что эти территории теперь будут за нами. Перемирие – это не односторонний процесс, ждем вывода войск", - заявил Алиев.

Режим Никола Пашиняна Алиев назвал уязвимым, но устраивающим Баку, так как "действующая власть в Армении сдерживает азербайджанофобов". Реджепа Эрдогана Алиев признал своим лучшим другом и призвал не демонизировать его. Еще намекнул журналистам, что в Минскую группу ОБСЕ должна войти Турция, так как у нее с Азербайджаном "общие этнические корни и интересы".