Доктор Мира Леонид Рошаль о ситуации с коронавирусом в России: Народ, хватит жить на авось!

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- ...Леонид Михайлович! Сейчас такое время наступило. Опять.. Кто говорит - о второй волне пандемии, кто - еще что-то. Но, главный вопрос: как сейчас нам спастись? В прошлый раз ваши рекомендации выручили страну. Сейчас что вы нам посоветуете?

- Вторая волна, не вторая волна, это не имеет значения. Имеет значение, что число обследований на коронавирус - больше. И число инфицированных больше.

Но, вместе с тем, и количество госпитализированных - тоже больше. Это говорит о том, что инфекция еще не побеждена.

И ещё это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной. Это свидетельствует о том, что напряжение в обществе не спадает. И морально-психологическое, и экономическое.

И - главное требование дня: совершенно элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих должны соблюдаться неукоснительно.

Уж кто только не говорит про маски! И мы с вами сколько раз говорили!

- Почти в каждом вашем интервью «Комсомолке» об этом.

- Но меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все - без масок. Маски - это же так просто! Это так не дорого!

Если не носить маску месяц одну и ту же, - да, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже.

Если два человека рядом - в масках, процент возможного заражения уменьшается во много раз.

И - обязательно дистанция. Посмотрите, что в метро происходит, в поездах. Там невозможно дистанцию соблюдать. Правда, сейчас народу чуть поменьше, но все равно там надо иметь масочный режим.

Есть люди, которые не понимают этого, к сожалению.

- Вот как заставить? Штрафы? Или - как? Какие должны быть суммы?

- Нет, надо все равно - не дожидаясь штрафов усиливать пропаганду.

- Как?

- Необходимо, чтобы много раз повторялось на радио, в транспорте: наденьте маску, наденьте маску!

- Понятно.

- К сожалению, понятно не всем.

А денежные штрафы, они же введены во многих странах - за разного рода нарушения. Но, вот смотрите,- штрафы введены, а количество заболевших, инфицированных увеличивается. Возьмите Францию, возьмите Латинскую Америку...

- А возьмите Китай!

- ...Германию. А Израиль, - вообще кошмар, да.

- А зато Китай! Видите, им удалось избежать второй волны. За счет дисциплины!

- Да, Китай, Корея, Япония... Там народ более дисциплинированный.

Меня всегда удивляло раньше в Японии (а я не раз там бывал), когда видел, как люди ходят по улице в масках. Это там было и 10, и 15 лет назад.

- Да.

- И это есть элемент культуры. Они понимают, что, если больны, могут заразить кого-то. Или - сами заразиться. И ходят в масках. Это меня, конечно. поразило.

В Китае, - там очень большую роль играет элемент административной дисциплины, и результат, конечно, лучше. Плюс - культура.

Хорошо, если эти вещи сочетаются друг с другом.

- Я всегда к вам пристаю - насчёт прогнозов. Нам уже говорят - чтобы дождаться окончания пандемии, надо потерпеть ещё несколько месяцев. А у вас какие предчувствия? Сколько нам терпеть?

- Наверное, это особенность нашего народа российского - «свобода мысли». Дескать, все хорошо, все правильно вы говорите. Только мне - это нипочем! Все равно буду жить, как я хочу.

При эпидемии речь не идет о том, что человек должен предохранять только себя. Он должен предохранять и окружающих. Сейчас - «гуляют» респираторные заболевания, их достаточно много. И ОРЗ, и грипп, все вместе накладывается. Беречь и беречься надо вдвойне, втройне.

- А вы от коронавируса сделали прививку?

- Пока нет. Но буду делать обязательно. Это я решил точно совершенно.

- Спасибо!

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