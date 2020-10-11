Эксперт объяснил, как использовать сны для тренировки памяти

Сон помогает нам «укладывать» в психике переживания за день и подсказывают, как решить неразрешимую ситуацию. Фото: Shutterstock

Известно, что сновидения помогают нам «укладывать» в психике переживания за день, а бывает, что и подсказывают, как решить неразрешимую ситуацию. Но, оказывается, сновидения могут стать и хорошим подспорьем в тренировке памяти.

- Сны в большинстве случаев быстро забываются, - говорит психолог и писатель Денис Букин, автор бестселлера «Развитие памяти по методикам спецслужб».

Между тем, сновидения бывают очень интересными. Писатели, режиссеры, сценаристы используют сны для своих сюжетов и это отдельный пласт жизни. Есть даже целые направления искусства, основанные на сновидениях и использовании снов. Сюрреализм, например, – мощное направление, которое повлияло на современное искусство и будет влиять на искусство дальше, основан во многом на сновидениях.

Психолог рекомендует записывать свои сны. Блокнот сновидений – интересная личная книжка, которая позволяет разобраться в себе, в своей психике.

- Чтобы запомнить сон, нужно положить рядом с собой блокнот. Когда вы просыпаетесь, не вставая с постели, записать в десяти словах фабулу (какие события были во сне, - прим. ред.) сна. До полудня нужно, глядя на эти десять слов, расписать примерно на полстранички, что вы видели во сне. Если не сделать это до полудня, скорее всего, десяти слов не хватит для припоминания сновидения в дальнейшем. Чем чаще вы записываете сны, тем лучше у вас это получается. Это тренирует «мышцу припоминания». Вы вспоминаете сон, сначала вам сложно, но вы ждете, напрягаетесь, пытаетесь припомнить. И эти попытки ведут к тому, что вы лучше вспоминаете сновидение и лучше вспоминаете вообще все, что было в вашей жизни, все, что вы прочитали, например.

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