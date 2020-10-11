Королева Елизавета вызывает принца Гарри на разговор

Королева Великобритании Елизавета II призвала своего внука, принца Гарри прибыть к ней на аудиенцию. Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II призвала своего внука, принца Гарри прибыть к ней на аудиенцию. Это будет первый приезд герцога Сассекского домой после того, как он вместе с женой переехал в США.

Сейчас в Букингемском дворце для его приезда готовят апартаменты, а сама аудиенция состоится в Виндзорском замке.

Королева крайне недовольна поведением внука и его жены, которая мало того, что намерена участвовать в выборах президента США вопреки традиции, так еще и сейчас, во время избирательной кампании Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена позволяет некорректные политические замечания.

Речь идет об обращении супружеской четы, которое они сделали на телевидении. Их выступление многие расценили как призыв не голосовать за ныне действующего президента США, а отдать свои голоса его конкуренту.

После этого один из американских конгрессменов написал королеве письмо с просьбой вразумить родственников.

Испокон веков семья британских монархов сохраняла нейтралитет, не голосуя ни на каких выборах. Но Меган Маркл с принцем Гарри решили нарушить эту традицию.

Именно поэтому 94-летняя королева недовольна поведением внука и желает вразумить его. Она считает, что принц Гарри находится под влиянием своей амбициозной жены, с которой у Елизаветы II очень напряженные отношения.

В монаршей семье, что после разговора с королевой принц Гарри примет решение вернуться в Британию.

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