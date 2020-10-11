Геннадий Зюганов ответил на вопрос Путина - «А где же Ленин?»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во время недавней встречи (она проходила по видеосвязи) с лидерами думских фракций Владимир Путин, рассматривая кабинет Геннадия Зюганова, сказал:
- У Геннадия Андреевича за спиной портрет Пушкина? А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс?На что лидер КП РФ ответил, что находится «в достойном окружении»:
- У меня в кабинете, помимо портрета Пушкина, висит Герб Советского Союза, Знамя Победы и Родина-Мать...
- Геннадий Андреевич, спросил корреспондент «Комсомольской правды» у главного коммуниста страны.- Я был у вас в кабинете, у вас разве портрета Ленина не было?
- Да нет, у меня, Саш, здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала...
Но и то, что президент смог увидеть в моем кабинете, ему понравилось. И он напомнил, что состоял в компартии много лет.
Так что, я думаю, и тот патриотический фон, который был у меня за спиной, вдохновил Путина на такие оценки.
Если надо, давай покажем - то, что не удалось с первого раза рассмотреть. И не только.
У меня есть чудный ленинский бюст, великолепный. Приезжай – покажу.
У меня и набор значков, которые мне подарили лучшие хоккеиста мира, по ленинской тематике, посвященные ленинскому юбилею.
- Значит, это точно, да - сейчас портрет Ленина висит?
- Висит!
- Надо было президенту показать.
- Приглашай – придет. И не только покажу, но и сто грамм налью за независимость, свободу и пролетариат.
- А то все обсуждают. Я скажу, что Владимир Ильич - по-прежнему с Зюгановым.
- Скажи, что все в порядке.
- И на даче у вас Владимир Ильич же есть?
- Дело не в этом.
Ленин – гений. Ленин спас российскую государственность. Ленинско-сталинская модернизация подняла ее к высотам Победы в мае 1945-го, в космос подняла, создала ракетно-ядерный паритет, лучшие образование и науку в мире. Гордиться этим надо, изучать надо.
Но надо, прежде всего, сегодня брать ленинское наследие, связанное с реальной модернизацией. Ленину хватило мужества собрать мирно на съезде Советов страну в единой форме – в СССР. Полумертвая страна стала прорываться вперед.
- Спасибо огромное, товарищ генеральный секретарь!
- Давай, пока...
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