Геннадий Зюганов ответил на вопрос Путина - «А где же Ленин?»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время недавней встречи (она проходила по видеосвязи) с лидерами думских фракций Владимир Путин, рассматривая кабинет Геннадия Зюганова, сказал:

- У Геннадия Андреевича за спиной портрет Пушкина? А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс?На что лидер КП РФ ответил, что находится «в достойном окружении»:

- У меня в кабинете, помимо портрета Пушкина, висит Герб Советского Союза, Знамя Победы и Родина-Мать...

- Геннадий Андреевич, спросил корреспондент «Комсомольской правды» у главного коммуниста страны.- Я был у вас в кабинете, у вас разве портрета Ленина не было?

- Да нет, у меня, Саш, здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала...

Но и то, что президент смог увидеть в моем кабинете, ему понравилось. И он напомнил, что состоял в компартии много лет.

Так что, я думаю, и тот патриотический фон, который был у меня за спиной, вдохновил Путина на такие оценки.

Если надо, давай покажем - то, что не удалось с первого раза рассмотреть. И не только.

У меня есть чудный ленинский бюст, великолепный. Приезжай – покажу.

У меня и набор значков, которые мне подарили лучшие хоккеиста мира, по ленинской тематике, посвященные ленинскому юбилею.

- Значит, это точно, да - сейчас портрет Ленина висит?

- Висит!

- Надо было президенту показать.

- Приглашай – придет. И не только покажу, но и сто грамм налью за независимость, свободу и пролетариат.

- А то все обсуждают. Я скажу, что Владимир Ильич - по-прежнему с Зюгановым.

- Скажи, что все в порядке.

- И на даче у вас Владимир Ильич же есть?

- Дело не в этом.

Ленин – гений. Ленин спас российскую государственность. Ленинско-сталинская модернизация подняла ее к высотам Победы в мае 1945-го, в космос подняла, создала ракетно-ядерный паритет, лучшие образование и науку в мире. Гордиться этим надо, изучать надо.

Но надо, прежде всего, сегодня брать ленинское наследие, связанное с реальной модернизацией. Ленину хватило мужества собрать мирно на съезде Советов страну в единой форме – в СССР. Полумертвая страна стала прорываться вперед.

- Спасибо огромное, товарищ генеральный секретарь!

- Давай, пока...

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