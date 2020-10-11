«Норникель» представил предварительный перечень затрат на ликвидацию последствий аварии в Норильске

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В ходе подготовки к судебному слушанию по делу об аварии на ТЭЦ-3 компания «Норникель» предоставила в Росприроднадзор документы о затраченных компанией средствах на ликвидацию последствий ЧС для их учета при взыскании штрафа. В предварительный список включено 2150 пунктов на общую сумму 2,76 млрд рублей.

Адвокат «НТЭК», управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай пояснил: «Основные позиции в списке закупок приходятся на спецтехнику, обслуживание вертолетов, нагнетатели, насосы и прочее оборудование. Но положения законодательства требуют сообщить и раскрыть абсолютно все затраты, которые несет компания, ликвидируя последствия аварии. Это полный перечень, и здесь сообщаются все данные, ничего не вымарывая и не исключая».

«Сейчас в интернете появляется много путаницы и манипуляций, связанных с чеками, которые предоставил «Норникель», – говорит председатель правления, исполнительный директор Общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. «Важно понять, какие из затрат действительно являются реальными, и затем, конечно, учитывать при расчетах ущерба все средства, которые потратила компания в ходе аварийно-спасательных работ».

Напомним, в своём иске на «Норникель» Росприроднадзор применил максимальный коэффициент длительности негативного воздействия вредных веществ на водные объекты при непринятии мер по его ликвидации – 5. Таким образом, сумма ущерба составила 147,8 миллиардов рублей. Однако в самой компании подходящим коэффициентом считают 1,1 – а итоговый штраф оценили в 21,4 миллиарда рублей, отправив отзыв на исковое заявление.

В преддверии первого слушания Арбитражного суда ситуация стала настолько напряженной, что стороны начали уделять внимание даже самым мелким деталям. Так, например, на днях глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей официальной странице в соцсетях обвинила «Норникель» во включении в список затрат на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 трех спиннингов, шести блесен и набора пивных кружек «Мюнхен».

Адвокат «НТЭК», управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, в свою очередь, поспешил объяснить появление этих товаров в чеках, представленных суду.

«Там самоотверженно круглые сутки работало до 700 человек, им нужно было есть и пить», – сказал Юлий Тай. «Если на кружке написано «Мюнхен», то это не означает, что из нее самозарождающееся пиво проистекает. Это просто большая кружка, из которой люди пьют».

Компания «Норникель» также отметила, что блесны и удочки были закуплены для ловли рыбы и ее проверки на наличие загрязнений.

«Судебные слушания существуют для того, чтобы разобраться, изучить все данные и найти правду», – добавил исполнительный директор «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. «Уверен, так и будет в итоге».

Напомним, разлив дизельного топлива под Норильском произошел 29 мая 2020 года, меры по ликвидации последствий были начаты оперативно. На данный момент с акватории реки Амбарная собрано более 25 586 куб м топливно-водяной смеси. Обработано сорбентами 185,2 км береговои линии и 361 720 квадратных метров загрязненнои поверхности. С территории, прилегающей к ТЭЦ-3, собрано около 8 785 куб м топливно-водяной смеси, вывезено 188 502 тонн загрязненного поверхностного грунта. По оценкам экспертов собрано более 90% разлившегося топлива и загрязненного грунта. Сейчас грунт находится в крытых ангарах на бетонных основаниях, что позволяет не допустить попадания загрязняющих веществ на почву.

В начале сентября завершилась перекачка топливно-водяной смеси с акватории реки Амбарной в специальное хранилище, перекачано более 25 тысяч куб м. Для этого было смонтировано порядка 40 км временных трубопроводов