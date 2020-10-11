Камила Валиева с трудом сдержала слезы после поражения от Александры Трусовой

Камила Валиева стала второй на Кубке России вслед за Александрой Трусовой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юная фигуристка группы Этери Тутберидзе Камила Валиева заняла второе место на втором этапе Кубка России, который проходит в Москве. В соревнованиях у девушек она стала второй, проиграв своей бывшей напарнице по "Хрустальному" - Александре Трусовой. "Королева четверных" теперь стала примой у Евгения Плющенко, а вот у Камилы на турнире в "Мегаспорте" не заладились прыжки. И два падения больно сказались на ее итоговом результате.

- Немного обидно. На тренировках я почти всегда катаю чисто, только на тулупах небольшие помарки. А упасть с лутца – для меня это из разряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип, - сказала после своего проката Камила.

При этом, она сказала, что ей все-таки стыдно допускать такие ошибки на первом взрослом турнире. Она упала с лутца, а это не есть хорошо для фигуристки ее уровня. При этом, спортсменка с трудом сдерживала эмоции после этих слов:

- Упасть с лутца – это не для выступления по мастерам. Ты должен всегда катать чисто, и это не очень, - с трудом сдерживая слезы, говорит Валиева в эфире Первого канала.

Но в целом, новая звездочка группы Этери Тутберидзе сказала - теперь будет готовиться дальше еще лучше, чтобы не допускать ошибок. И тогда получиться добиться успехов, уверена Камила Валиева:

- Я довольна, что почти не нервничала в короткой. Но на то она и короткая: три прыжка – особо нервничать не за что. В произвольной буду работать больше, чем до этого. Что-то в ней не так щелкнуло. Мотивация – больше не допускать таких нелепых ошибок, катать чисто, обязательно делать два тулупа.

Напомним, что для Валиевой сезон 2020/2021 годов - первый на серьезном взрослом уровне. В финале прошлого юниорского сезона 14-летняя фигуристка одержала победу на чемпионате России и мира среди юниоров. Кроме того, в декабре 2019 года стала первой в финале Гран-При среди юниоров.