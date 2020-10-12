Анекдоты: Добрый сторож в ружье заряжает сахар

Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый «Бентли» и кокаин.
* * *
Собрались девушки на девичник. Всю ночь они рассказывали анекдоты, забавные истории, делились друг с дружкой своими мечтами...
К утру из шкафа выпал умерший от стыда поручик Ржевский.
* * *
Конферансье:
- А теперь смертельный номер специально для русских! Наш жонглер продемонстрирует искусство жонглировать пятью бутылками водки!
* * *
На пивном фестивале произошла трагедия: в гараж не вовремя пришла жена…
* * *
Надо запретить ресторанам класть в пакет доставки предполагаемое количество приборов.
Потому что еда должна приносить удовольствие, а не мысли вроде: «Господи, я жру за шестерых...»
* * *
Грибник заблудился в лесу. День бредет по лесу, другой, на третий день он натыкается на другого грибника.
- Ура, наконец-то, а то три дня уж как заблудился!
- Ну и чего, блин, радуешься?! Я уже месяц как заблудился!
* * *
Я настолько вредный, что правая пипка моего стеклоомывателя отрегулирована на велосипедистов.
* * *
Я человек простой: если скинулись на день рождения сотрудника, я буду жрать до тех пор, пока в ноль не выйду.
* * *
Бегают две собаки на газоне. Молодая спрашивает:
- Слушай, а почему это всю жизнь собаки в намордниках ходили, а люди только сейчас начали их носить?
Старая:
- Да ничего странного! Наши тоже сначала в космос слетали, а потом уж и люди полетели.
* * *
В Одессе:
- Наумчик, я слышал, что ты женился...
- Да, Соломон Маркович, три недели назад.
- Тебя еще можно поздравить?
* * *
«Десять копеек должна буду!» Этой простой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион.
* * *
- Ты знаешь, а я купила шоколадку и съела ее в одно мгновение.
- О, как ты красиво завуалировала выражение «в одно лицо»!
* * *
- Тут Машку видела. Похудела как! За полгода килограмм 20 сбросила! Интересно, на какой она диете сидит?
- «Пособие по безработице» называется...