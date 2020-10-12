Анекдоты: Добрый сторож в ружье заряжает сахар

Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый «Бентли» и кокаин.

* * *

Собрались девушки на девичник. Всю ночь они рассказывали анекдоты, забавные истории, делились друг с дружкой своими мечтами...

К утру из шкафа выпал умерший от стыда поручик Ржевский.

* * *

Конферансье:

- А теперь смертельный номер специально для русских! Наш жонглер продемонстрирует искусство жонглировать пятью бутылками водки!

* * *

На пивном фестивале произошла трагедия: в гараж не вовремя пришла жена…

* * *

Надо запретить ресторанам класть в пакет доставки предполагаемое количество приборов.

Потому что еда должна приносить удовольствие, а не мысли вроде: «Господи, я жру за шестерых...»

* * *

Грибник заблудился в лесу. День бредет по лесу, другой, на третий день он натыкается на другого грибника.

- Ура, наконец-то, а то три дня уж как заблудился!

- Ну и чего, блин, радуешься?! Я уже месяц как заблудился!

* * *

Я настолько вредный, что правая пипка моего стеклоомывателя отрегулирована на велосипедистов.

* * *

Я человек простой: если скинулись на день рождения сотрудника, я буду жрать до тех пор, пока в ноль не выйду.

* * *

Бегают две собаки на газоне. Молодая спрашивает:

- Слушай, а почему это всю жизнь собаки в намордниках ходили, а люди только сейчас начали их носить?

Старая:

- Да ничего странного! Наши тоже сначала в космос слетали, а потом уж и люди полетели.

* * *

В Одессе:

- Наумчик, я слышал, что ты женился...

- Да, Соломон Маркович, три недели назад.

- Тебя еще можно поздравить?

* * *

«Десять копеек должна буду!» Этой простой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион.

* * *

- Ты знаешь, а я купила шоколадку и съела ее в одно мгновение.

- О, как ты красиво завуалировала выражение «в одно лицо»!

* * *

- Тут Машку видела. Похудела как! За полгода килограмм 20 сбросила! Интересно, на какой она диете сидит?

- «Пособие по безработице» называется...