Генерал без страха и упрека

Михаил Милорадович. Фото: wikimedia.org

В истории России, в ее многочисленных войнах, Михаил Милорадович всегда был в первых рядах сражений, проявляя беззаветную храбрость. То он под адским огнем выедет на коне перед строем и станет неторопливо ордена свои поправлять (был случай, что пуля срезала с груди его награду, герою - ничего!). То остановится перед захлебнувшейся атакой и примется трубку неторопливо раскуривать… Под ним не раз и лошадей убивали, и султан со шляпы сбивало, а Милорадовичу - все нипочем! Безмерно любили его солдаты. И восхищались.

Много ранее сам Суворов писал государю о сражении в Италии: «Юный Милорадович схватил знамя, ринулся вперед, а за ним - богатыри!»

И всю свою жизнь Михаил Андреевич таким оставался: порывистым, честным, открытым и - чертовски отважным. Французы, которые не могли не заметить его отвагу, говаривали, что у них «тоже есть такой - это прославленный Мюрат». В Бородинском сражении Кутузов доверил ему командовать армией центра - и французы крепко споткнулись в самом начале именно здесь. Что было после - помним, пришлось отступить. И вновь Милорадович командовал важнейшей частью армии - ее арьергардом, прикрывая отход наших войск. Факт: преследующий русскую армию Мюрат, узнав, что перед ним сам Милорадович, в бой предпочел не ввязываться...

В ряде сражений Отечественной войны Милорадович оставался одной из самых главных и ярких фигур, и когда государь возводил его в графское достоинство, в рескрипте прозвучало: «Победа была неразлучна с вами; ...каждый шаг земли заставляли вы неприятеля искупать кровью многих тысяч». Что было - то было…

После победной войны Милорадовича назначили военным губернатором Санкт-Петербурга, только бы лучше этого не случилось. На Сенатской площади 14 декабря 1825 года человек, выживший в 52 сражениях, встретил свою гибель. Милорадовича умоляли не ездить на площадь, где стояли выступившие против государя полки, а тот ответил: «Что же это за генерал-губернатор, если боится пролить свою кровь, когда кровопролитие неизбежно?» И выехал на коне на площадь. Декабрист Каховский выстрелил в него из пистолета и не промахнулся.

Как странно, несправедливо: один русский патриот убивает другого…

Большого состояния Михаил Андреевич не нажил, к тому отнюдь не стремился: деньги за продажу его имения почти полностью ушли на погашение долгов.