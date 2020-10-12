Шестнадцать негритят на сундук мертвеца

Александра Бортич в сериале «Игра на выживание». Фото: Кадр из фильма

Авторы фильма определенно бывали в тайге.

И про людей знают много. Всякого.

Тайга пробуждает в загадочных негромких мужчинах самые зверские инстинкты и способности - и ясно, кто из них будет своим на войне. Шестнадцать россиян, отобранных на экстрим-шоу с призом в миллион евро, и так готовы к силовой борьбе, но утром выяснится, что операторы-модераторы убиты, а следом начнут выбывать и сами участники. Наглухо.

Дальний необитаемый лес - место стремное, без вооруженного бойца там ловить нечего. Попадутся горе-адреналинщикам и беглые урки, и серые волки, и местные лешаки с ружьями, не говоря уж про зомбовирус, полицейское гестапо и секту каннибалов-огнепоклонников - а для пущей достоверности в проект зайдут Алексей Чадов в роли Алексея Чадова и барышня Бортич в роли барышни Бортич. Когда Чадова съедят зомби, а подоспевшая армия пригласит желающих проститься с Чадовым Алексеем Алексанычем, всех накроет какая-то нездоровая подлинность. В случае с Игорем Верником в роли ведущего шоу Верника этого не произойдет, потому что все давно подозревают, что он андроид. Чтобы развеять подозрения, Верник на экране будет много ругаться матом - а и кто б не заругался от такой жизни.

Режиссера Карена Оганесяна (не путать с Эдуардом Оганесяном, ставившим «Чик»; в карантинный год Оганесяны жгут) ошибочно привлекали к проблемной драме: он выдающийся жанровик, и продюсерам, всесильным Федоровичу с Никишовым, это отлично известно. Среди претендентов на миллион у них найдутся типажи на любой вкус, и всяк сможет выбрать себе фаворита (питерский «Сеанс» отдал сердца охотнице за головами Вике Кемпиннен в исполнении латышки Линды Лапиньш). В каждом сезоне шоу «Последний герой» кукловодам удавалось склонить одну-двух участниц к полному раздеванию - это стало фишкой проекта, и в фильме дам тоже разденут, и не их одних. Когда-то во «Влюбленных женщинах» Кена Рассела схватка голых мужчин на ковре у камина стала классической метафорой гомосексуального акта - и видно, что авторы с классикой знакомы. Мужики, раздетые и отогревающиеся после ледяной купели, внезапно заподозрят друг друга в гомо-наклонностях и схватятся врукопашную. Голые англичане пыхтели на ковре - голые русские рубятся наповал без правил. Девкам будет на что взглянуть.

Впрочем, главной моделью для фильмов про опасные путешествия в глушь навсегда останутся «Избавление» Джона Бурмена и «Южный комфорт» Уолтера Хилла - и здесь основная ориентация именно на них. Хмурым внимательным взглядом, привычкой не торопиться с незнакомой едой, резкой реакцией на опережение гости быстро сравняются с местными - идея, что современный человек в диких условиях сбрасывает флер цивилизации и начинает грызться за жизнь самым варварским образом, всегда привлекала мыслителей-грубиянов. А после отбора на игру людей хищных, ловких, пассионарных, конфликтных и до поры не знающих границ собственной подлости, эти границы начнут преодолеваться с космической скоростью. Поэтому даже ослабление внешних вызовов не снизит рисков таежного тупика: в запасе у сил зла всегда есть внутренняя угроза естественного отбора. Новые старатели начнут быковать еще на дальних подступах к экстремалу - многократно его усиливая.

А тут еще и Чадова кто-то ест.

Все по библейскому канону получат свое.

Слабые - славную смерть с оружием и факелом в руках. Жадные - смачную смерть с куском человечины в зубах. Злые - на горе чужих трупов. Добрые - право без конца унимать свои и чужие инстинкты. Бортич, уставшая раздеваться в ранних ролях, не разденется. Влюбленные утонут в одной воде, скованные цепью, и станут с укором глядеть сквозь толщу аквариумного стекла.

Продюсеры получат шоу.

Для адаптации заимствованного у алчных культур сюжета на титрах злым девчачьим шепотом 12 раз исполнят песню «Широка страна моя родная». На вкрадчивых словах «Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить» кровь будет воистину цепенеть в жилах.

А что еще нужно зрителям шоу на выживание?

«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 2020 г.

Реж. Карен Оганесян

(показан на ТНТ)