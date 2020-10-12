Стучал ли Хрущев ботинком по трибуне ООН

60 лет назад Хрущев стучал в ООН ботинком, которого не было. Фото: World History Archive/globallookpress.com

Никто из отечественных лидеров, выступавших в зале ООН, не делал это ярче Никиты Хрущева. Властитель коммунистической империи 60 лет назад сделал все, чтобы в США его запомнили. Но и этого американцам оказалось мало, и они... выдумали миф про ботинок Хрущева. Историк и писатель Александр Мясников доказал это.

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В СССР НА АМЕРИКАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

- Александр Леонидович, выступление Никиты Хрущева в ООН сразу же обросло невероятным количеством легенд. Что там случилось на самом деле?

- То, что приезд в Нью-Йорк руководителя такой державы, как СССР, вызвал интерес во всем мире, вполне закономерно. Ведь, с одной стороны, СССР стоял у истоков создания ООН, а с другой - Хрущев был первым советским руководителем, прибывшим в США с официальным визитом. И еще что необходимо отметить: Хрущев был третьим после Ленина и Сталина за всю историю СССР руководителем, который совместил должность главы партии и государства. 27 марта 1958 года Хрущев занял пост председателя Совета Министров СССР, оставив за собой и высшую партдолжность - первого секретаря ЦК КПСС. А вот другие главы правительства СССР - Рыков, Молотов, Маленков и Булганин - лидерами партии не являлись. Так что интерес к личности Хрущева со стороны мирового сообщества был, естественно, огромным.

- В 1960 году Хрущев впервые приехал в США?

- Нет, во второй. Первый раз он побывал в США за год до того, в сентябре 1959 года. Тогда же впервые выступил в ООН с призывом к всеобщему разоружению. Осенью 1960-го он решил лично возглавить советскую делегацию на XV сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. И мало того, участвовал в работе Ассамблеи в течение трех недель.

- На три недели в Америку - это серьезно для лидера СССР.

- Советский Союз хотел, чтобы место Тайваня в ООН занял континентальный Китай, то есть коммунистическая Китайская Народная Республика.

«СОПЛЯК» И «ХОЛУЙ»

- Что же там, на Генассамблее ООН, случилась такого неожиданного?

- На первых заседаниях ничего сверхординарного. 23 сентября глава советской делегации потребовал от капиталистических стран предоставить всем колониям свободу и выразил готовность оказать колониям моральную и материальную поддержку.

1 октября речь Хрущева на заседании Генассамблеи была о проблеме представительства Китая в ООН. А 12 октября Хрущев вновь выступил по вопросу «освобождения всех народов из-под колониального гнета». Свою речь он завершил словами, что если ООН «не примет предложений по ликвидации колониального режима, то у народов угнетенных стран не остается другого выхода, кроме как взяться за оружие».

- Неплохо!

- Но еще на каждой сессии по нескольку раз Хрущев подавал реплики с места и пытался сорвать выступления против СССР. Причем резкие! Например, представителя Филиппин он назвал «слюнтяем» и «холуем американского империализма». Но реплики не имели ожидаемого результата. И вот тогда кто-то из советской делегации вспомнил о тактике оппозиции в Госдуме Российской империи и рассказал об этом Хрущеву. И он решил, что советская делегация должна перенять тактику дореволюционных российских оппозиционеров. А именно - топать ногами, стучать кулаками по столу, пытаясь заглушить выступающих. Члены делегации, конечно, согласились.

Слева подлинное изображение - все прилично. Фото: picture-alliance/dpa/ТАСС. Справа снимок, на котором появляется ботинок. Фото: Laski Diffusion Exclusive/East News

ВСЕ ВЫДУМАЛ ЖУРНАЛИСТ NEW YORK TIMES

- И как в этой истории появился знаменитый ботинок?

- Весьма уважаемое издание - газета New York Times опубликовала статью о том, как Хрущев «размахивал своим ботинком и стучал им по столу, добавив это к длинному списку раздражающих выходок на Генассамблее». Этой публикации было достаточно, чтобы новость стала мировой сенсацией. Тут же появилось множество свидетельств очевидцев, которые вспоминали, как Хрущев снял с ноги ботинок, стал им размахивать над головой и стучать им столу.

Вслед за статьей был опубликован снимок Хрущева на трибуне ООН с ботинком в руке. Позднее увидело свет даже видео, на котором Никита Сергеевич бьет ботинком по трибуне. Все эти картинки вошли в арсенал многих уважаемых изданий, многократно тиражировались и на газетных полосах, демонстрировались на телеэкранах. Но эти снимок и видео - профессиональная подделка, фальсификация. Это установили специалисты!

МИРНАЯ САНДАЛИЯ

- А как это доказать?

- Для того чтобы в этом убедиться самостоятельно, следует внимательно изучить все снимки Хрущева, сделанные на том заседании Генассамблеи. И обратить внимание на обувь. Он не носил ботинки! Он носил открытые туфли. Фактически - был в сандалиях!

- То есть фейк стал фактом? Но ведь на пустом месте ничего не рождается. Что-то должно было быть.

- Истину открыл сын Хрущева Сергей, который присутствовал на той Генассамблее. В одном из своих интервью он рассказал: «Когда Никита Сергеевич вошел в зал, его со всех сторон обступили журналисты, и один из них наступил ему на пятку, из-за этого ботинок, а точнее сказать, «сандаль», слетел. Хрущев его не стал надевать, так как перед камерами толстому человеку наклоняться и пытаться надеть обувь было неудобно. Он ушел и сел на свое место, а ботинок, накрытый салфеткой, ему принесли служащие и поставили перед ним».

Представляете, все видят на столе у главы советской делегации что-то похожее на ботинок, накрытый салфеткой. По словам корреспондента американского журнала Life, более десятка фотографов направили на Хрущева камеры, когда служащие принесли и поставили на стол нечто под салфеткой. Никто не пропустил бы выигрышный кадр, если бы советский лидер снял салфетку, взял туфлю и начал бы ею стучать или размахивать. Но такого снимка нет!

Фейк с ботинком закрепил имидж советского лидера как непредсказуемого и упрямого человека. А за поведение на Генассамблее советской делегации тогда даже было заплачено 10 тысяч долларов в виде штрафа.