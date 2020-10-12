Новое горе Татьяны Овсиенко: от певицы ушел близкий человек

Татьяна Овсиенко. Фото: личный архив певицы

У Татьяны Овсиенко, кажется, в жизни черная полоса. Сначала одна из близких подруг певицы и соседи рассказали, что певица, якобы, злоупотребляет алкоголем. А ее сожитель-уголовник Александр Меркуловым живет на деньги артистки и поднимает на нее руку. А спустя несколько дней после этих слухов стало известно о новом горе 53-летней исполнительницы хита "Школьная пора". От звезды 90-х ушел близкий человек.

Имя Татьяны Овсиенко который день на первых полосах светских изданий. Злые языки сообщили о пристрастии певицы к алкоголю и серьезных проблемах с финансами. Мол, артистка перестала платить квартплату. В итоге у нее образовалась приличная задолженность. Чтобы свести концы концами, Татьяна продала машину. Концертов у нее давно нет.

Между тем это не все потрясения, которые переживает звезда. Не так давно она рассталась со своим директором Игорем Архиповым, который долгое время являлся ее правой рукой и занимался организацией всех выступлений. В тусовке ходят слухи, что от Овсиенко он ушел из-за личных разногласий. Как пишет Собеседник.Ru, якобы мужчина не принял нынешний образ жизни знаменитости.

Позже сам Архипов подтвердил: с Татьяной он действительно не работает уже больше года. "Но я не собираюсь ничего комментировать. Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крестная моих детей!". - сказал, как отрезал Игорь.

Напомним, Татьяна Овсиенко 12 лет живет с Александром Меркуловым. Мужчина был осужден за организацию покушения на питерского бизнесмена. Певица ждала его из тюрьмы почти пять лет. За это время вокалистка перестала выходить в свет, тосковала и ждала любимого. Она нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти все имущество, лишь бы помочь избраннику. В 2017 году сожителя выпустили на свободу. Он поселился в хоромах звезды на Ленинском проспекте. Звезда не могла скрыть радости. Однако в этом году отношения Овсиенко с возлюбленным ухудшились. Сейчас знаменитость сидит без концертов, Александр нигде не работает.