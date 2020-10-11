С турками - мир. Пять простых выводов из матча Лиги Наций Россия - Турция 11 октября 2020

Россия принимала дома Турцию. Фото: REUTERS

Сборная России по футболу вечером в воскресенье, 11 октября, провела свой третий матч в рамках Лиги Наций против команды Турции. С турками наши уже играли в этом турнире осенью 2018 года. Теперь же на динамовском стадионе - третья игра за последние два года. "КП" рассказывает о главных моментах поединка Россия - Турция 11 октября 2020, который завершился вничью 1:1.

У сборной появился костяк игроков

С момента легендарного 2018 года у сборной России сменилось уже немало игроков. Однако же вечно одно — многие игроки получают вызов в сборную, что называется, «на доверии». Например, Далер Кузяев был первую часть этого сезона безработным. Но — вызывался в сборную. И даже выходил на поле, активно помогая команде. Денис Черышев в сезоне не сыграл и тайма за «Валенсию». Но он — сделал голевой пас в матче против Швеции на Соболева. Новые же игроки вводятся в когорту «основы» тогда, когда надо — так появился Андрей Мостовой, а до того Зелимхан Бакаев.

Турки пытались растащить Дзюбу на сувениры. Фото: REUTERS

Юрий Жирков — просто вечен

Когда Юрий Жирков впервые сыграл за сборную, а это было 9 февраля 2005 года в матче с Италией, забившему гол в ворота Турции Антону Миранчуку было 10 лет. 11 октября 2020 года Жиркову - 37 лет. Но он по-прежнему в составе национальной команды, важен для сборной и бегает достаточно быстро, чтобы нервировать оборону соперников и бережно следить за своими владениями. Поединок против Турции стал для Юрия Валентиновича уже 96-й игрой за национальную команду. Жирков просто вечен. А еще он выдал отличный пас на Дзюбу во втором тайме матча с турками, после которого капитана остановили ценой фола.

Сборной хватает одного Миранчука

После того, как в чемпионат Италии уехал играть Алексей Миранчук, то в «Локомотиве» остался его брат-близнец Антон. Леша уехал с травмой в «Аталанту» и пока что не вызывается в национальную команду. Но и одного Миранчука сборной хватает сполна. Гол в ворота Турции стал вторым для него в трех осенних матчах за главную команду страны. Да, одного Миранчука сборной хватает, но что же будет, когда вернется в строй Алексей. Трепещите, Турция и Сербия!

Дзюба может не только забивать голы

Капитана нашей сборной любят всей страной с 2018 года за забитые голы в важных матчах. Но Артем Дзюба показал в матче против Турции в очередной раз — он не только голов забивальщик, но и хороший ассистент для своих партнеров по команде. В моменте с голом Миранчука именно Дзюба прикрыл мяч корпусом и мягко катнул пас на Антона. Это — бесценное умение Артема. Ну а как он может забивать — все видели в сентябре в матче против Сербии, далеко за примерами ходить не надо.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: REUTERS

Сборная держится на тренере

Станислав Черчесов как главный тренер команды очень ценен. Каким бы ни был соперник в игре, из нашей команды выжимается максимум. И если мы проигрываем сборной Бельгии в Санкт-Петербурге — это предел наших возможностей. Если мы без главных игроков обороны пропускаем от Турции — это и есть наши возможности на данный момент. Почему сборная играет если не хорошо, то по крайней мере нормально? А вы послушайте как ведет себя Черчесов во время матча. Если и прикрикнет, то — строго по делу и становится все ясно и понятно любому человеку, который находится рядом с ним. Эту сборную России может остановить только коронавирус.