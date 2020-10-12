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«Это страшный человек»: Разин посоветовал мужу Кудрявцевой подать на развод

Продюсер «Ласкового мая» считает, что телеведущая обманывает Игоря Макарова
Ирина СУХАНОВА
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Андрей Разин считает, что Лера Кудрявцева обманывает мужа.

Андрей Разин считает, что Лера Кудрявцева обманывает мужа.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей Разин в Инстаграме обратился к мужу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову. Продюсер «Ласкового мая» посоветовал хоккеисту подать на развод с телеведущей. Разин признался, что очень переживает за Макарова, так как считает, что Лера его обманывает. По его мнению, телеведущая когда-то обманула его друга Сергея Ленюка, музыканта «Ласкового мая», за которым она была замужем. Продюсер считает, что Лера родила сына Жана от другого, но всех убедила, что отец мальчика – Сергей. Более того, Разин неоднократно утверждал, что она вышла замуж за Ленюка из корыстных побуждений. Теперь он уверен, что Кудрявцева точно также дурачит Игоря Макарова.

- Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше, - написал Разин в Инстаграме. - Желаю, чтобы он как можно быстрее одумался и бежал от этой семьи как можно дальше. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулируют, как мной с Сергеем. Это - страшный человек.

Давний конфликт между Кудрявцевой и Разиным вновь разгорелся с новой силой, когда продюсер публично выдвинул версию о том, что Ленюк не является отцом сына Леры. Телеведущая подала на Разина в суд и успешно выиграла первый этап.

- Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец . Один не мужик , которого я презираю и он мне омерзителен , с периодичностью распространяет сведения несоответствующие действительности и этот факт установлен решением суда, - рассказала Лера в Инстаграме. - Первый суд выигран. Идём дальше.

Видимо, проиграв суд, Разин решил отыграться на своей противнице в Инстаграме. Комментарии к своему посту он закрыл, лишив подписчиков права высказаться об этой ситуации.

Борьба с Разиным и распускаемые им слухи стоят Лере немалых душевных сил. Телеведущая много работает, только накануне Кудрявцева вернулась из Крыма, где она вела конкурс «Детская Новая волна». В минувшие выходные Лера пожаловалась своим подписчикам в Инстаграме, что очень устала. В Инстаграме она внезапно опубликовала несколько видеороликов, которые искренне встревожили ее подписчиков. Лера в слезах рассказала, что ей очень плохо. В сторис телеведущая показала видео, снятое в спальне ее дома. Прижавшись щекой к подушке, Лера плачет и рассказывает, что у нее сдали нервы.

- Просто устала. Что-то навалилось за эти дни все подряд. Сил нет, нервы не выдерживают, - говорит она, утирая слезы.

У Андрея Разина с Лерой Кудрявцевой давний конфликт.

У Андрея Разина с Лерой Кудрявцевой давний конфликт.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера – успешная телеведущая, за каждую программу она получает чуть меньше миллиона рублей. Ее муж зарабатывает еще больше. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров живут в законном браке уже семь лет. Супруги счастливы вместе и воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Между тем, поклонники не устают обсуждать большую разницу в возрасте между ними – целых 16 лет. Кое-кто даже подозревает молодого хоккеиста в корысти – мол, он женился на известной телеведущей исключительно из-за денег. Злопыхатели распускают слухи, что Игорь – не главный добытчик в семье. В итоге Лере пришлось публично вступиться за мужа. В эфире программы «Звезды сошлись» она жестко пресекла все домыслы о том, что содержит молодого мужа. В одном из выпусков шоу зашла речь о парах, в которых партнер находится на полном обеспечении у своей половины. Лера решила высказаться о финансовой ситуации в своей семье и сообщила, что ей совершенно незнакома эта проблема. По словам телеведущей, заработки мужа-спортсмена гораздо выше ее собственных.

- Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги? - возмутилась телезвезда.

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