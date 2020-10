Эволюция человека продолжается: найдено новое неопровержимое доказательство

Человеческий организм не стоит на месте Фото: Shutterstock

Миллионы лет пройдут, а люди останутся такими же, как сейчас - и внешне, и анатомически. Такого мнения придерживаются антропологи, которые искренне полагают, что эволюция закончилась. Нет, - спорят другие, - эволюция продолжается. Поэтому наши далекие потомки обязательно изменятся.

Кто прав в давнем споре? Время, как говорится, покажет. Но пока результаты нескольких недавно обнародованных исследований «играют на руку» сторонникам грядущих изменений. Одно исследование – так вообще – почти в прямом смысле, поскольку к руке и относится.

Профессор Мациеж Хенненберг (Maciej Henneberg) и его коллеги из университетов Флиндерса (Flinders University) и Аделаиды (University of Adelaide), проанализировав данные анатомических исследований за несколько веков, пришли к выводу: в предплечьях стала появляться дополнительная артерия. Так называемая, средняя (median artery). За каких-то 150 лет доля людей, которые обзавелись ею, возросла более, чем в 3 раза. Австралийские ученые подробно сообщили об этом в журнале Journal of Anatomy, а коротко об их «открытии» рассказала газета The Daily Mail.

Дополнительная артерия находится в предплечье: рисунок одного из авторов научной публикации.

Средняя артерия не чужда людям. Она есть у всех новорожденных – способствует усиленному кровоснабжению плода в утробе. Спустя примерно 8 недель вместо нее появляются две новые артерии. Однако, бывало, что и новые артерии появлялись и «старая» не исчезала. В 80-х годах позапрошлого века анатомы наблюдали подобный феномен у 10 процентов населения, к началу XX века – у 30 процентов, ныне набор из трех артерий – средней и двух других – имеют уже 35 процентов. А к 2100 году, по прогнозам, все будут такими – мультиартериальными. За редким исключением.

Анатомы всё чаще находят у людей среднюю артерию.

Большого смысла в сосудистой модернизации анатомы не видят, но полагают, что лишняя артерия никому не повредит. Кровоток только улучшится. А случись что, к примеру, травма, затрагивающая другие сосуды, средняя артерия обеспечит более-менее достаточное кровоснабжение. В конце - концов она может пригодиться как запчасть, если потребуется заменить один сосуд на другой.

Антропологи же смысла не ищут – им важен сам факт: человек изменяется. И не только сосудами.

Коллеги австралийцев указывают на то, что всё больше людей живут без коренных зубов. Они просто не появляются. Утверждение о том, что у человека 32 зуба постепенно уходит в прошлое. Зубов становится меньше потому, что лица суживаются. Челюсти, соответственно, уменьшаются. Причина вполне очевидна - жевать ими столь интенсивно, как прежде, уже не нужно.

Многие люди зачем-то стали обзаводиться небольшими косточками – фабеллами - в задней части коленного сустава. Сто лет назад их имели 11 процентов, ныне – почти 40 процентов. Дополнительные косточки и соединения между ними появились и в ступнях. Эволюционируем, стало быть?

Косточка, которая стала появляться у людей.

О других весьма вероятных переменах в человеческом облике, которые совсем уже не за горами, читайте Знакомьтесь: Минди, девушка 3000 года рождения

Минди - венец эволюции ближайших 1000 лет.

С более отдаленными прогнозами выступили антрополог Николай Лэмм (Nickolay Lamm) и доктор Алан Кван (Dr Alan Kwan) - специалист по вычислительной геномике из Вашингтонского университета (Washington University). Подробности - в нашем материале Какими люди станут через 100 тысяч лет

КСТАТИ

Эволюция must go on

Американские ученые, ведомые Ричардом Ленским (Richard E. Lenski) из Университета штата Мичиган (Center for the Study of Evolution in Action, Michigan State University), вот уже почти 30 лет продолжают удивительный эксперимент, опровергающий весьма популярную среди некоторых антропологов теорию о так называемом эволюционном оптимуме. Главный её тезис: если какой-то вид максимально приспособился к своей среде обитания, то дальнейшие изменения ему не нужны. Они и не происходят.

Сторонники теории считают: люди, как вид, давно приспособились – достигли своего эволюционного оптимума. Стало быть, эволюционировать уже не должны. Не зачем.

У Ленского и его коллег – другое мнение. Ученые наблюдают за 12 колониями кишечной палочки (E. Coli) - модельными организмами, которые быстро размножаются. Их состояние фиксируют каждые 75 дней, за которые сменяются около 500 поколений бактерий.

Эксперимент начался в 1988 году. С тех давних пор сменились 68 тысяч поколений. Что соответствует человеческой эволюции протяженностью более миллиона лет.

Так вот, бактерии меняются – научный факт. Что-то новое появляется даже у тех, которых ничего не тревожит - они находятся в полной гармонии с внешней средой.

Никакого эволюционного оптимума «сообщество» до сих пор не достигло. Из чего ученые сделали вывод: его — этого самого оптимума, скорее всего, и нет вовсе.

Эксперимент продолжается, по сути, моделируя следующий миллион лет человеческой эволюции. К чему они приведут, неизвестно. Но одно уже ясно: наши далекие потомки все-таки будут от нас отличаться. Может быть, так же заметно, как мы отличаемся от наших далеких волосатых предков