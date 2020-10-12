Наташа Королева рассказала, как сын отреагировал на измену Тарзана

Наташа Королева с сыном Архипом и мужем Сергеем Глушко. Фото: Инстаграм.

Наташа Королева рассказала, как ее 18-летний сын Архип отреагировал на измену своего отца Сергея Глушко – стриптизера Тарзана. Певица призналась в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале, что именно легкое отношение сына к случившемуся во многом повлияло на совместное решение, принятое супругами по этому поводу.

По словам Наташи, Архип заметил, что в семье происходит что-то странное, «какая-то заморочка», как выразился молодой человек. А узнав, что случилось, отреагировал совсем не так, как ожидала певица.

- Он говорит: «Мама, а чего вы паритесь? Да ерунда все. Расслабьтесь, блин. Вы постарели. Я вспоминаю вас 10 лет назад — вы бы вообще даже внимание на это не обратили», - рассказала Королева.

Сын попросил мать никому ничего не доказывать в этой ситуации: «Правда одна, и мы эту правду своей семьей знаем», - считает Архип. Молодой человек также сказал маме, что «разрушение всегда дает новый шанс».

В свою очередь Сергей Глушко рассказал Собчак, что они с сыном пока не обсуждали случившееся. Тарзан считает, что сын изменил свое отношение к нему. Но не из-за истории с адюльтером, а в целом. «Потому что у него сейчас сложный возраст», - уверен Тарзан. При этом он отметил, что сын по-прежнему прислушивается к нему в бытовых вопросах.

Архип очень поддержал маму после разразившегося скандала. Во время недавних гастролей Королевой он заменил Тарзана и во время концерта выходил вместе с Наташей на сцену. Как призналась певица, после истории с изменой она даже подумывала оставить карьеру и уйти со сцены. Но потом все-таки решила этого не делать.

Напомним, Сергей Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме. Супруг Королевой опубликовал пост, в котором рассказал, что провел ночь с двумя девушками, пока Наташи не было дома.

- Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей.

Наташа Королева теперь выступает на концертах вместе с сыном. Фото: кадр видео.

По его словам, Наташа очень болезненно отреагировала на его признание.

- Я сказал: «Наташа, я приму любое твое решение. Разводись, выгоняй — заслужил». Первое время она находилась в прострации, просто смотрела в одну точку. Это хуже всего, уж лучше бы кричала... – рассказал Глушко.

В итоге Наталья решила простить супруга и дать ему второй шанс. К слову, сама певица уверяет, что она далеко не так любвеобильна, как Тарзан, который, как известно, "мужик на 200%". В интервью Собчак Королева призналась, что у нее в жизни были только два мужчины: первый муж Игорь Николаев и второй супруг Сергей Глушко.