«Я не мог дозвониться до нее сутками»: Пресняков рассказал, как после разрыва с Орбакайте пережил клиническую смерть

Отношения Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова продлились 10 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Пресняков после расставания с первой женой Кристиной Орбакайте пережил клиническую смерть. Об этом 52-летний артист впервые рассказал в программе «Судьба человека». Певец признался, что разрыв с Кристиной стал для него настоящей трагедией. Потеряв жену, он потерял цель в жизни.

Их отношения длились почти десять лет. В 1991 году у пары родился сын Никита, а в 1996 году супруги разошлись.

- Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня после этого ушли все страхи, - рассказал Пресняков-младший телеведущему Борису Корчевникову.

Когда Пресняков и Орбакайте познакомились, дочери Аллы Пугачевой было всего 15 лет. А Володя был уже известным артистом, собиравшим стадионы. Неудивительно, что юная Кристина обожала мужа и называла себя его Хвостиком.

- Я перегнул палку, потому что я был слишком для нее отцом, слишком другом, слишком... Все было слишком. Если бы я был поспокойнее с ней, поравнодушнее, что ли... Но это невозможно было, - считает Владимир.

Когда Пресняков-младший познакомился с дочкой Аллы Пугачевой, Кристине было всего 15 лет. А Володя уже был звездой. Фото: ИТАР-ТАСС/Архив.

При этом Пресняков вовсю пользовался своей славой и статусом звезды: он пил, гулял, часто не ночевал дома. И не заметил, как жена постепенно начала от него отдаляться. У нее появилась своя карьера, новые друзья и другие интересы. Как признается артист, к этому он оказался совершенно не готов. Дошло до того, что он сутками не мог дозвониться до Кристины. А потом супруги из-за гастролей стали видеться раз в полгода.

- Я даже раньше не хотел ездить на гастроли без Кристины, потому что она была в балете, мы были вместе. И вот уже у нее другие друзья, которых я не знаю, новые друзья. И это все как-то происходит очень быстро, - вспоминает он. - Я не был готов к тому, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек.

Пресняков вовсю пользовался своей славой: в браке он пил, гулял и часто не ночевал дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Кристины появились свои поклонники, свой зритель, слава и новая жизнь. Как считает Пресняков, если бы он работал над их отношениями и боролся бы за любимую, все могло быть иначе. Хотя в их браке они изначально оба были сильными личностями, которым было трудно ужиться вместе.

- Было все. Вот в этом разрыве... он должен был произойти, потому что два лидера не могут уживаться. Но на 100% виноват я. Потому что я не соблюдал божественные истины, которым мужчина, к сожалению, учится к лет сорока. Когда понимают, что любовь это работа, – говорит артист. - Не должен близкий человек видеть тебя таким, какой ты есть на самом деле. Потому что ты ужасен. Надо вместе работать над любовью.

Расставание с женой обернулось для Преснякова сильнейшей депрессией. Он начал пить сильнее обычного. Певец ходил по тусовкам, нарывался на неприятности, часами сидел в церкви.

- Ничего лучшего, чем выпить, я не находил. У меня была мощная социопатия, мания преследования. А потом случился большой стресс, и все это пропало. И я благодарен этому стрессу, – рассказывает певец.

На фоне депрессии у музыканта остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть. Врачи спасли его, но Пресняков до сих пор не хочет вспоминать подробности того, как он был на грани жизни и смерти.

С тещей Аллой Пугачевой у Преснякова сложились нежнейшие отношения: он называл ее мамой, а она его - сынком. Фото: EAST NEWS

Во время интервью музыкант вспомнил, что их отношения с Кристиной начались с курьеза. Они встретились в 1986 году на записи программы «Голубой огонек», когда 15-летнюю дочку Пугачевой посадили за один столик с Пресняковым. По его словам, это была любовь с первого взгляда. Кристина совершенно не походила на его отвязное окружение – она была очень умной, интеллигентной и начитанной девушкой. «Она была очень тонкая и стеснительная», - говорит Пресняков, признаваясь, что это сочетание его «просто убило».

Как-то, провожая Кристину домой, он решил поцеловать ее возле лифта.

- Но она поскользнулась и очень смешно бомбанулась вниз, - вспоминает музыкант. - Я потянулся к ней – она упала. Я упал вслед за ней. И с этого началась любовь.

Их отношения развивались очень бурно: Володя практически выкрал Кристину, когда она пришла провожать его на вокзал. Он усадил ее в поезд и увез в Запорожье.

- Я еще раз хочу сказать и подчеркнуть, чтобы вы все меня услышали, что это время было самым счастливым, - рассказал Пресняков. - Естественно, там было много боли, но это боль ведет к чему-то, к твоему развитию... Я ей безумно благодарен за сына, благодарен абсолютно за все.

Сейчас музыкант счастлив с Натальей Подольской, которая скоро подарит ему второго ребенка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2005 году музыкант начал жить с певицей Натальей Подольской. 5 июля 2010 года они поженились, сыграв пышную свадьбу. Спустя пять лет у супругов родился сын Артемий. Сейчас Подольская готовится подарить мужу второго ребенка.