Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 12 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

. Фото: Александр КОЦ

Азербайджанская армия, подбадриваемая Реджепом Эрдоганом, которого Ильхам Алиев, как большого друга, просит включить в число участников Минской группы ОБСЕ, продолжает наступление. Армянские военнослужащие идут в контратаки. О своих победах стороны тут же отчитываются на сайтах военного ведомства.

АЛИЕВ НАЗВАЛ ЦЕЛЬ АРМЕНИИ

"Армянские вооруженные силы, не соблюдая режим гуманитарного перемирия, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий. 10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов. В результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Ильхам Алиев в своем блоге акцентирует внимание на том, что "противник понес тяжелые потери", а еще что "ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении".

"Ракетное нападение было осуществлено из Варденисского района Армении. За последние две недели погибло 41 гражданское лицо Азербайджана, более 200 человек получили ранения. Цель Армении - вновь захватить освобожденные от оккупации территории", - пишет президент Азербайджана.

АРМЕНИЯ НЕ ВЕРИТ БАКУ

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщают, что "артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт".

Официальный представитель ведомства заявила, что армия Армении не обстреливала санитарный автомобиль, как об этом заявляли противники. В Армении обратили внимание на то, что 10 октября в совместном заявлении на уровне глав МИД четко оговаривалось, что "обмен телами солдат и прочими телами между Арцахом и Азербайджаном должен осуществляться Международным комитетом Красного Креста (МККК)".

Похоже, что армяне решили, что азербайджанская армия может использовать медицинские автомобили с белым флагом, чтобы прорвать оборону Нагорного Карабаха. Это еще раз говорит о том, что в регионе нет доверия, а значит пора вводить миротворческие силы и врачей МККК.

САЛЮТ СЕРЫХ ВОЛКОВ

Шушан Степанян заявила любопытную деталь. По словам военнослужащих азербайджанской армии, "протурецкие наемники исполняют салют Серых волков (ультранационалистическая группировка в Турции), по особому складывают пальцы одной руки, а во время боя подбадривают себя на арабском языке.

В Ереване считают, что большое число жертв среди мирных жителей Нагорного Карабаха связано с присутствием в рядах армии Азербайджана наемников-националистов.

"За две недели противостояния в Нагорном Карабахе погибли 25 человек, еще 102 человека ранены. Более половины погибших старше 50 лет, из 25 погибших девять — женщины, один девятилетний ребенок. Среди раненых (68 - мужского и 14 - женского пола) также есть дети, много женщин и пожилых людей, - заявил омбудсмен по правам человека непризнанной республики Артак Бегларян.

Гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе все больше сплачивает огромную армянскую диаспору. В сети появились выступления американской телезвезды Ким Кардашьян, которая перечислила миллион долларов Всеармянскому фонду "Айастан" в поддержку непризнанной республики.

Напомним, после прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием Армении и Азербайджана были достигнуты договоренности об организации гуманитарного перемирия, которое должно было наступить 10 октября в 12:00 по местному времени. Но чуда не произошло. Баку и Ереван продолжают выяснять отношения с позиции силы и ищут виноватых.

В ЭТО ВРЕМЯ

Ситуация в Нагорном Карабахе будет в центре внимания в ходе планового визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Москву, который пройдет 11-13 октября. Он обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Диалог пройдет в развитие трехсторонней встречи в Москве.

"Стороны также рассмотрят весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности и СНГ", - говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД России.

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