"Подойдет ему идеально": разведенный Гарик Харламов нашел замену Кристине Асмус

Гарик Харламов с бывшей женой Кристиной Асмус. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристина Асмус и Гарик Харламов летом объявили о разводе. Супруги расстались без ругани и скандалов. Одно время звезда фильмов "Интерны" и "Текст" шутила о своем разрыве с мужем. Теперь же наставла очередь ее бывшего возлюбленного.

Гарик Харламов предстал в роли завидного жениха в пародии на передачу "Холостяк" под названием "Харластяк" в рамках шоу Comedy Club. "Мужчина, которым этим летом стал одинок, найдет свою любовь", - заявил закадровый голос, представляя бывшего мужа Кристины Асмус.

После этого в кадре начинают появляться потенциальные невесты. Девушки рассказывают о себе, мечтая растопить сердце завидного жениха. Одна из них представилась: "Привет, меня зовут Кристина". "Сразу нет", - резко осадил барышню Гарик.

Вторая призналась, что она актриса по имени Олеся. На это юморист категорически заявил: "Сразу дальше".

Третья участница представилась: "Скоро я стану врачом, а пока - интерн". Харламов буквально вскрикнул: "Вы что, издеваетесь?". И захлопнул за ней дверцу машины.

Харламов буквально вскрикнул: "Вы что, издеваетесь?". И захлопнул за ней дверцу машины. Фото: ТНТ

Четвертая же претендентка на сердце звезды и вовсе огорошила холостяка: "Привет, я профессиональный переводчик с английского. Сейчас я перевожу очень интересный текст". Но и с ней знакомство не задалось. Гарик не стал церемониться с красоткой и запустил в нее розу.

В финале ведущий объявил: "После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально". После этого зрители увидели девушку с усиками в красном платье-комбинации. На ней и остановил свой выбор юморист.

Юморист остановил свой выбор на девушке с усиками. Фото: ТНТ

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе в июне 2020 года. При этом пара сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом "Текст". 16 июля шоумен подал в суд документы о разделе имущества. Причину расставания звезды так и не назвали. Меж тем, инсайдеры ранее утверждали, что Гарик особенно не тоскует, оставшись в гордом одиночестве. По слухам, он купается в женском внимании. В частности, резиденту Comedy Club приписывали отношения с фигуристой телеведущей Яной Кошкиной.