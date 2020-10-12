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Общество

Можно ли похудеть с помощью соды и как не заразиться от маски

Самые прослушиваемые подкасты Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРАМихаил НЕБЕРА
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Каждую неделю мы подводим итоги, какие подкасты больше всего слушали на сайте Радио «Комсомольская правда». И вот что вызвало наибольший интерес у наших слушателей за последние 7 дней.

1 место. Можно ли похудеть с помощью соды

На первом месте совершенно неожиданно для нас оказался подкаст не про Карабах и не про Киргизию и даже не про интервью Навального. Нет. Самым популярным оказался подкаст про то, можно ли похудеть с помощью соды, как советуют многие в интернете. Оказывается, научная база в этом рецепте есть, но не всё так однозначно (слушать)

2 место. Коронавирус: невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну

Весь 2020 год проходит у нас под знаком ковида. За это время было уже столько противоречивой информации, гипотез и мифов, что все запутались, что правда, а что нет. Мы поговорили с инфекционистами, эпидемиологами и вирусологами, чтобы выяснить, что достоверно известно и научно доказано о коронавирусе на сегодняшний день (слушать)

3 место. Если снимать маску неправильно, она может превратиться в источник заражения

В магазинах и общественном транспорте полно плакатов, которые показывают, что не нужно носить маску на подбородке или прикрывая только рот. Вроде бы все с этим разобрались и чего уже скажешь про маски. Ан нет. При неправильном использовании они могут таить в себе смертельную опасность! Объясняем, как правильно пользоваться средствами защиты, чтобы не заразить ни себя, ни окружающих (слушать)

4 место. Экономист Никита Кричевский: Конфликт в Карабахе уронил рубль? Что за ересь!

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский объясняет, что на самом деле стоит за резкими скачками рубля в последнее время и стоит ли покупать валюту сейчас (слушать)

5 место. Двойная лояльность. Живущие в России армяне и азербайджанцы просят повоевать за них в Карабахе

Сергей Мардан и Олег Кашин спорят, должны ли русские солдаты умирать за мир в Карабахе, если переговорами конфликт урегулировать не получится (слушать)

6 место. Карабах. Предыстория ненависти

У конфликта в Нагорном Карабахе тысячелетняя история. Историки двух стран до сих пор спорят чья это земля. Разбираемся, с чего всё началось (слушать)

7 место. Симптомы смертельно опасных заболеваний, которые мы обычно игнорируем

Наша научная и очень популярная радиоведущая Мария Баченина рассказывает, о каких серьезных заболеваниях могут говорить некоторые обычные симптомы. Проверьте себя, пока не поздно! (слушать)

8 место. Дёргал девчонок за косички и не давал списывать. Одноклассники рассказали, каким Путин был в школьные годы

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 68 лет. Встречает он его дома, так как считает, что его день рождения - не национальный праздник. Накануне этой даты мы пообщались с одноклассниками будущего президента и разузнали много интересного (слушать)

9 место. Министр спорта Олег Матыцин: Мы должны выстроить новую стратегию по борьбе с допингом

Министр спорта Олег Матыцин дал эксклюзивное интервью Тине Канделаки в эфире Радио «Комсомольская правда». Поговорили про то, почему мы проигрываем борьбу с допингом, как повлияла пандемия на спорт, почему сдача норм ГТО превратилась в профанацию, нужно ли вакцинировать спортсменов от коронавируса и когда Россия перестанет проигрывать пиар-войны (слушать)

10 место. Ольга Бузова: Я с детства хотела быть лучшей

Участие звезды в шоу «Ледниковой период» заставило говорить о ней даже тех, кто раньше не был знаком с Бузовой. В перерывах между тренировками корреспондент КП Мария Ремизова поговорила с Ольгой Бузовой про её участие в «Ледниковом периоде», упертость, ревность Давида Манукяна, грядущую свадьбу, диету, работу и любовь в период пандемии, попадание в рейтинг Forbes и способы снятия стресса (слушать)

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