Прогноз по выборам президента США 2020: большая часть американцев уверена в победе Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Институт Гэллапа, являющийся одним из самых авторитетных и независимых исследователей общественного мнения, сообщил: что до первых дебатов кандидатов на выборах президента США в 2020 году, большинство американцев считали, что победит Дональд Трамп. Публикуем прогноз по избирательной кампании.

Инициаторы вопроса не выясняли, за кого готовы голосовать американцы, а собирали лишь мнения относительно победы того или иного кандидата.

В победу действующего президента США верит подавляющее число республиканцев (90%), каждый четвертый демократ (24%) и большая половина независимых избирателей.

При ответе на вопрос, респондентам предлагалось оценить возможный выбор, который сделают люди из их ближайшего окружения. В результате, победу Трампу прочат 56% опрошенных, в успех Байдена верят 40%.

В то же время, положительно оценивают действия Трампа на посту президента менее половины американцев (46%). Наибольшую поддержку действующий президент получил за действия в сфере экономики (54%), наименьшую – за решения межрасовых вопросов (38%).

Результаты опроса Института Гэллапа совпадают с данными Института демократии, который в 2016 году предсказал приход Трампа к власти. Кроме того, специалисты Института демократии утверждают, что подавляющее большинство сторонников Трампа предпочитают не сообщать о своем будущем выборе даже ближайшим родственникам, составляя так называемую молчаливую поддержку Трампа. В отличие от приверженцев Байдена, которые не упускают возможности заявить о своих симпатиях, что и приводит к искажению рейтингов претендентов в опросах, проводимых либеральными СМИ, твердящих о резком преимуществе кандидата от Демократической партии.

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