Художники в США отсудили у застройщика $6,7 миллиона за уничтоженные граффити

Здание 5 Pointz снесли в 2014 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию на решение суда предыдущей инстанции, согласно которому застройщик должен выплатить группе художников компенсацию за закрашенные граффити на стенах всемирно известного здания 5 Pointz, стоявшего в Нью-Йорке. Таким образом, решение о компенсации, принятое в 2018 году, должно вступить в силу.

Здание 5 Pointz было построено в конце XIX века, и изначально в нем располагалась фабрика по производству водяных счетчиков. Позже сооружение стало частью складского комплекса, а в 70-х годах прошлого столетия его выкупил девелопер Джерри Волкофф.

С 90-х годов помещения в 5 Pointz сдавались в аренду художественным мастерским, а наружные стены здания начали покрываться различными рисунками. Благодаря граффити сооружение стало всемирно известным, а свое название получило в 2002 году, поскольку серия рисунков на его стенах представляла собой слияние пяти районов Нью-Йорка.

В 2013 году Волкофф принял решение снести художественный объект, а на его месте построить современный жилой комплекс. В подтверждение серьезности своих намерений девелопер приказал закрасить все граффити. Художники пробовали протестовать, но успеха не добились. В 2014 году 5 Pointz снесли.

С 90-х годов помещения в 5 Pointz сдавались в аренду художественным мастерским. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иск, поданный мастерами стрит-арта, рассматривался 5 лет. Верховный суд США поставил точку в многолетнем споре девелопера и художников. Престарелый Волкофф до решения не дожил.