Средиземноморский коронавирусный парадокс: почему при взлете заболеваемости в странах Европы резко сократилась летальность COVID-19

Официант ждёт гостей на пороге одного из кафе в Мадриде. Фото: REUTERS

Количество заболевших в Европе растет стремительно, и в ряде стран уже побиты весенние рекорды по числу новых случаев коронавируса в сутки. При этом обнаружился удивительный, на первый взгляд, факт: на фоне резкого скачка заражений количество умирающих от ковида несопоставимо меньше, чем во время первой волны эпидемии. Особенно наглядно это видно на графике заражений и летальных исходов во Франции и Испании, который опубликовали сразу несколько Телеграм-каналов.

Динамика заражений и летальных исходов по коронавирусу во Франции и Испании.

Как можно объяснить «средиземноморский коронавирусный парадокс»: почему при взлете заболеваемости в Испании и во Франции резко сократилась летальность ковида? Этот вопрос мы задали профессору Школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артему Гилю.

КОРОНАВИРУСУ «ПОМОГЛИ» ТУРИЗМ И МОЛОДЕЖНАЯ ЖИЗНЬ

- Рост новых случаев коронавирусной инфекции в Испании объясняется тем, что страна в конце июля, отменив состояние чрезвычайной ситуации, быстрыми темпами сняла большинство ограничительных мер и начала принимать туристов, - поясняет эксперт. - Это сильно отличает Испанию от Италии, например, где состояние чрезвычайной ситуации со всеми ограничительными мерами власти продлили до января 2021 года.

Профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. Фото: sechenov.ru

- Испания — одно из ведущих туристических направлений в Европе, в особенности для молодежи, - продолжает Артем Гиль. - Поэтому после снятия ограничений быстро возобновилась работа баров, ресторанов и ночных клубов, активная ночная и молодежная жизнь. Это привело к росту темпов передачи инфекции и к результатам по заболеваемости, которые мы наблюдаем сейчас.

Франция сняла режим строгого карантина еще раньше — в конце мая. Но мы не увидели летом такого прироста новых случаев во Франции, который наблюдается сейчас, так как страна ограничивала туризм и влиял сезонный фактор.

СЕКРЕТЫ СТАТИСТИКИ

Почему снизилась смертность в этих странах Европы, которые наиболее сильно пострадали в первую волну COVID-19?

- Нынешние, более низкие показатели, можно объяснить несколькими факторами, - говорит профессор Гиль. - С момента начала пандемии и Испания, и Франция несколько раз меняли правила кодирования причин смертей (упрощенно говоря — правила определения причин смерти. - Ред.). И каждое такое изменение приводило к снижению числа зарегистрированных смертей от коронавирусной инфекции.

Кроме того, данные, которые поступают, например, из похоронных бюро испанских муниципалитетов, свидетельствуют об избыточной смертности и расходятся с цифрами официальной статистики по Испании в целом. Есть сообщения, что в испанскую национальную статистику коронавирусных смертей не попадают случаи летальных исходов из-за COVID-19 в домах престарелых, где по данным регионов наблюдается избыточная смертность.

НАУЧИЛИСЬ ЗАЩИЩАТЬ СОСУДЫ И ПРЕДОТВРАЩАТЬ ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ

- Другой фактор, который мог действительно снизить смертность, это адаптация систем здравоохранения к пандемии в Испании, Франции и многих других странах мира, - продолжает Артем Гиль. - Были налажены механизмы быстрого разворачивания ковидных коек, оптимизирована маршрутизация пациентов. Сняты вопросы с обеспечением защитного и противоэпидемического режима в поликлиниках и в стационарах.

И важнейшим фактором, который снизил смертность от COVID-19, стала выработка успешной тактики лечения пациентов. Врачи определили подходы, которые позволяют предотвращать серьезные осложнения коронавирусной инфекции.

- Речь идет в первую очередь о профилактике цитокинового шторма, то есть чрезмерной иммунной реакции организма на коронавирус, - поясняет профессор Гиль. - Для этого стали применять гормональные препараты (например, дексаметазон). Также сегодня удается предупреждать еще одно очень опасное осложнение инфекции — синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, в результате которого образуются микротромбы. Врачи справляются с этой проблемой путем назначения препаратов-антикоагулянтов — они разжижают кровь и не дают ей сворачиваться в сосудах разных органов и тканей.

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