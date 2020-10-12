Билл Гейтс рассказал о том, что нужно для победы над коронавирусом

Билл Гейтс Фото: REUTERS

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что без суперэффективной и доступной вакцины человечеству вряд ли удастся совладать с коронавирусом в ближайшее время.

«Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», – сказал Гейтс в эфире телекомпании NBC, отвечая на вопрос о полном преодолении последствий пандемии.

В апреле миллиардер утверждал, что для полного восстановления от последствий пандемии COVID-19 населению Земли понадобится один-два года и то, лишь в том случае, если лекарство от коронавируса станет общедоступным.

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс спонсирует Всемирную организацию здравоохранения и выделяет сотни миллионов долларов на борьбу с пандемией и создание вакцины.

При этом миллиардер предупредил, что «вакцинная гонка» может привести к появлению на рынке препаратов, не прошедших достаточное количество тестов и несущих потенциальную угрозу человечеству.

Кроме того, Гейтс посетовал на то, что США, как наиболее развитая и богатая страна, не прикладывает достаточного количества усилий для появления вакцин в менее благополучных регионах планеты.