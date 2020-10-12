Суд отказался приобщить видеоматериалы «НТЭК» к делу об аварии в Норильске

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В понедельник, 12 октября, в Красноярске состоялось первое заседание суда, на котором рассматривался иск Росприроднадзора к АО «НТЭК» на сумму почти в 148 млрд рублей. «НТЭК» ответил отзывом на иск, в котором привел собственную оценку ущерба аварии — 21,4 млрд Рублей.

Кроме отказа по приобщению видеоматериалов от «Норильско-Таймырской энергетической компании», суд удовлетворил ходатайство истца о привлечении к делу компании «Норникель» как основного акционера ответчика.

В рамках заседания суд выслушал претензии и ответы участников спора, а также назначил дату следующего заседания — 24 ноября 2020 года. К этой дате ответчик и истец подготовят дополнительные материалы, также будет принято решение об участии третьих лиц, в частности — страховой компании.