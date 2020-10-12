Мексика требует от Папы Римского извинений за события 500-летней давности

Папа римский Франциск I. Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил Папе Римскому Франциску письмо. В нем он призвал римско-католическую церковь извиниться за истребление коренных народов в период завоевания Мексики испанцами в начале XVI века. Еще президент Мексики попросил руководство католической церкви вернуть им документы колониальной эпохи, которые были вывезены из их страны.

Письмо Папе передала супруга президента Обрадора на состоявшейся личной встрече. А чуть позже мексиканский лидер опубликовал полный текст обращения в своих соцсетях.

По мнению Обрадора, не только католическая церковь, но и испанцы должны публично принести извинения за то, что угнетали коренные народы 500 лет назад, в период колонизации Нового света.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: REUTERS

- Католическая церковь и испанская монархия должны принести публичные извинения за зверства, которым подверглись коренные народы, - считает Андрес Мануэль Лопес Обрадор. – Люди заслуживают искренних обязательств того, что никогда больше преступные деяния не будут совершаться в отношении их верований и культуры.

Это не первое обращение президента Мексики подобного рода, ранее он писал королю Испании Филиппу VI.

В 2019 году Лопес Обрадор снял видео с таким же призывом и отправил в Мадрид и Ватикан.

Власти Испании, просмотрев сюжет, опровергли содержащиеся в нем исторические факты и заявили, что не станут извиняться за деяния прошлых руководителей. Со стороны Ватикана и вовсе не было никакого ответа. Не ответили оттуда и в этот раз.

Но президент Мексики не намерен останавливаться. В следующем году в стране отмечается 500-я годовщина завоевания, в результате которого была уничтожена большая часть населения страны.