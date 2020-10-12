Муж Наташи Королевой попал в реанимацию: после выписки из больницы Тарзан уже сплясал на вечеринке

Тарзан и Королева сообщили, что экс-подруга украла из семью украшения с бриллиантами на сумму 5 миллионов рублей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В минувшие выходные 50-летний стриптизер Сергей Глушко и 47-летняя певица Наташа Королева устроили во дворе своего загородного дома вечеринку. Гуляли на свежем воздухе – в благоустроенном дворике веселились гости. Был на мероприятии сосед Королевой по деревне Крекшино Владимир Винокур с супругой и несколько пар друзей семьи. Пели, танцевали, общались. Тарзан позировал на видео друзей с бокалом и вокалом: «Любовь, похожая на сон». Наташа обыгрывала ситуацию с изменой, обращаясь к мужу: «Говорят, ты телочек в дом водишь, а чего мне забыл позвонить? А, я же в Краснодаре была!» Тарзан смущенно опускает глаза в пол, гости одобрительно смеются. Атмосфера вечеринки транслирует всем – в семье Наташи Королевой и Тарзана любовь и согласие.

Эта семейная вечеринка прошла 10 октября в субботу. Тарзан выглядел прекрасно: был бодр и энергичен. А сегодня вышла вторая серия интервью Королевой и Глушко в шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. В начале серии зрителям сообщили, что после выхода на прошлой неделе программы «Прямой эфир» у Тарзана случились проблемы со здоровьем: «Сергей Глушко попал на этом фоне в реанимацию, и несколько дней провел в больнице – сдали нервы». Даже показали Сергея под капельницами на больничной кровати.

Наташа сообщила, что многое прощает мужу, но в сниматься в порно не отпустит. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Прямой эфир» вышел в среду 7 октября. Видимо, Сергей быстро поправил здоровье. Что же так расстроило стриптизера? 28-летняя актриса Анастасия Шульженко в эфире рассказала с доказательствами, что ее роман с Тарзаном длился больше года. В передаче продемонстрировали видео, на котором Шульженко подкараулила Глушко у гримерки после выступления, полуголый Глушко отказывался общаться с женщиной. В ходе перепалки Шульженко упала на пол, ей вызвали «Скорую», женщина обвинила Сергея в черепно-мозговой травме. После этого сюжета у Сергея и сдали нервы.

Многие оценили весь этот сюжет, как постановочный. Так же, как и обвинения Королевой и Тарзана в адрес Насти – в краже драгоценностей. Напомним, что снятая на видео и показанная в различных ток-шоу интимная встреча Сергея с любовницей проходила в квартире Королевой, откуда по словам звезды пропали ценные вещи.

Собчак выразила мнение народа без стесненья: «Есть ощущение, что это месть. Отсудить за вторжение в личную жизнь больше 100 тысяч рублей не получится, а история с кражей – реальный способ отомстить». Но Королева сообщила, что факт кражи установлен, но отказалась называть число карат и фирму сережек и кольца: «Они неприметные, просто камни хорошие. Бриллианты». Оценили пропажу в 5 миллионов рублей. Тарзан пояснил, как обнаружили пропажу: «Наташа готовила для мероприятия определенные вещи, я посмотрел - их нету в определенном месте. Эти цацки я должен был привезти. Наташа, когда всплыла информация, сразу все поняла…»

Экс-подружка Сергея Глушко Анастасия говорит, что драгоценности не брала. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В семье Глушко и Королевой полная идиллия. Со слов Наташи, она давно поняла, что такое жизнь со стриптизером: «Я никогда не проверяю кого он лайкает, кем интересуется, потому что он мне сам об этом обо всем рассказывает. Наверное, у нас нестандартные взаимоотношения. Самое главное, что есть в наших отношениях – чувства, которые мы удивительным образом пронесли через долгое время совместного сосуществования. Я сама удивлена этому. До сих пор: он летит, я еду откуда-то - самая кайфушная у нас история не друзей позвать, а включить кино, налить винца. Хотите верьте, хотите нет».

Певица сообщила - мстить изменой мужу она не станет, Наташа гордится, что в ее жизни было только два мужчины: Игорь Николаев и Сергей Глушко.

Кстати, 19-летний сын пары Архип на той самой субботней семейной вечеринке тоже был – отдыхал со всеми. Тарзан в сыне души не чает: «Он моя копия. Пройдет какое-то время, и я с ним обязательно поговорю. Наташа сыну объяснила, что «кого попало не надо тащить в хату». А Архип, изучающий японский язык, объяснил маме, что в этом языке слово кризис состоит из двух иероглифов – разрушение и шанс.

Самая шокирующая фраза Королевой в интервью о муже: «Он – гениальный осел!». Речь о работе Сергея Глушко в мюзикле для детей «Бременские музыканты», на который Собчак уже пообещала привести сына. Тарзан, кстати, не видит ничего зазорного в том, чтобы танцевать стриптиз до 70 лет. Но Наташа, которая многое прощает, в порно сниматься Таразану все же не разрешит. У Собчак все серии этой мелодрамы окончены, ждем продолжения в ток-шоу.