Одержимость похудением и ревность: что случилось с многодетной учительницей из Пушкино, повесившей собственного сына

Впервые в психиатрическую клинику Марина (на фото с мужем) попала, в 2001-м году, когда старшему сыну не было еще и месяца.

«Осень золотая листики срывает,

А они по ветру кружатся, летят.

Красные рябинки нагибают спинки.

И берёзки белые золотом горят…»

Это стихотворение к осеннему утреннику с четырехлетним Димой* за полчаса до смерти малыша учила его мама, 43-летняя учительница английского языка Марина*.

- Бери старших и гуляйте! А мы тут с Димой позанимаемся, - последнее, что женщина сказала мужу, Александру*, который днем в воскресенье, 11 октября, с дочками 13 и 16 лет ушел гулять по подмосковному городу Пушкино. По пути отец позвонил старшему 19-летнему сыну (в семье четверо детей - Ред.). Парень уже два года как живет в Москве, учится в МАИ. По выходным он часто приезжал домой, но в этот раз не получилось. Вечером семья должна была собраться за воскресным ужином. Александр хотел порадовать жену и детей и накупил в соседнем с домом магазине сладостей. Он даже не догадывался: Димки уже нет в живых.

- Марина, милая, открой!

Полчаса мужчина с дочками стоял под дверью квартиры, которая была заперта изнутри и умолял жену впустить их.

- Не открою, я не могу,- доносился тихий голос Марины.

Нервы отца сдавали: он тарабанил в дверь кулаками и с уговоров перешел на крики. Их слышала вся многоэтажка.

- Я четко слышала, как он кричал: «Ты что с ума сошла? Открой». Решила, что они поссорились. Потом она все-таки впустила мужа и детей и через полчаса в дом приехала полиция, - рассказал «КП» соседка семьи Валерия Ладыгина.

Димку отец нашел в детской комнате. Малыш висел на турнике шведской стенки. На горле были намотаны его синие детские колготки…

Всего в семье было четверо детей.

ХОТЕЛА СДЕЛАТЬ АБОРТ, НО МУЖ НЕ ДАЛ

- Жена была вся белая, как стенка, у нее тряслись руки. Я спрашивал, что случилось, но она только мычала, - из показаний отца следователям.

Пока ехала полиция, Марина не промолвила ни слова.

- Это я во всем виноват, - как одержимый повторял отец мальчика, когда в квартиру зашли оперативники.

Но что же случилось в этой на вид идеальной многодетной семье?

Марина и Александр вместе уже больше 20 лет. Познакомились еще в студенческие годы и с тех пор не расставались. Свадьбу сыграли в 1999-м, и сразу пошли детки.

- Саша - программист. Он всегда неплохо зарабатывал и кормил семью. Марина детьми занималась. А по профессии она учитель английского языка, - рассказала «КП» подруга Марины, Светлана Некрасова. – Чтобы вы понимали, у них прекрасная семья была: они ходили в походы, ездили гулять в Москву, и все время проводили вместе. Она просто замечательная мама: у нее всегда дома чистота, домашняя еда, уют. Она даже не кричала никогда на детей.

Но что на самом деле творилось с женщиной, знают только самые близкие. Впервые проблемы начались после рождения старшего сына, то есть 19 лет назад.

- Она очень хотела этого ребенка. Он был долгожданным. Но сразу после выписки из роддома начались проблемы. Ей казалось, что сын умрет. Она не отходила от его кроватки и даже по ночам смотрела, дышит он или нет. Закончилось все плохо. Несколько суток она не спала и просто помешалась. Забыла, как ее зовут, не помнила, в каком городе живет, - рассказала «КП» двоюродная сестра женщины Ольга Зобкова.

Впервые в психиатрическую клинику подмосковном Хотьково Марина попала, в 2001-м году, когда старшему сыну не было еще и месяца. Тогда ей поставили диагноз: послеродовая депрессия. Вылечили. Во всяком случае, так думали все родственники.

- Они после того случая боялись детей заводить. Но спустя три года решились на второго. Сейчас дочке уже 16, и она у них золотой ребенок. Талантливая девочка: занимается в театралке, подрабатывает фотографом, а еще ходит в студию «Юный журналист», - продолжила рассказ Ольга.

В дочке Марина души не чаяла. И на этот раз обошлось без депрессий. А спустя еще три года у пары родилась еще одна девочка. Ей сейчас 13 лет.

- После третьих родов она стала сама не своя. У нее появилась какая-то одержимость похудением. Она перепробовала все диеты. А когда у самой не получилось, стала на всякие тренинги ходить. Мне признавалась, что ненавидит свое тело, говорила, что это все дети виноваты, что от родов она стала такой жирной. Я успокаивала, говорила, что она самая красивая. Но это не работало. К тому же муж масло в огонь подливал: попрекал ее полнотой. Сам –то он спортсмен: ни одного лишнего килограмма, каждый день начинает с пробежки, - вспоминает Ольга.

Одержимость женщины похуданием закончилось новой депрессией. В ту же саму психиатрическую клинику она попала в 2012-м году. И уже тогда появились первые намеки на агрессию к детям.

- Она сама жить не хотела. И впервые призналась, что иногда ей в голову приходят мысли об убийстве детей, - дал показания супруг женщины.

После выписки мысли о самоубийстве и убийстве детей пропали, но Марина не оставила свою идею похудеть. И тут как снег на голову четвертая беременность.

- Она не хотела этого ребенка. Мы его не планировали и для меня это тоже неожиданностью стало. Но я был категорически против аборта. У нас квартира четырехкомнатная – 120 квадратных метров. Я объяснял жене, что всем места хватит, что воспитаем и четвёртого, - дал показания следователям многодетный отец.

О том, что четвертый - это уже перебор, женщина рассказывал не только мужу, но и соседям и друзьям.

- Она даже во время беременности хотела похудеть. Говорила, что ест очень мало, - вспоминает подруга Марины, Светлана Некрасова. – А когда малыш родился, все это прошло. Она была самой счастливой на свете: просто души в нем не чаяла.

После третьих родов у Марины проявилась одержимость похудением. Она перепробовала все диеты.

Младший Димка стал всеобщим любимчиком. На какое-то время Марина забыла о проблемах с лишним весом. В три года малыш пошел в детский сад и женщина, наконец, выдохнула .

- Прошлой осенью она устроилась в школу учителем английского языка. Прошла медосмотр, и все у нее в порядке было, насколько я знаю. На работе у нее все ладилось, но неожиданно для всех она вдруг уволилась. Потом в новую школу устроилась. И там всего две недели проработала и опять сама написала заявление. За год она так три школы сменила. Примерно месяц назад мы разговорились, и она опять запела старую песню про диеты. Говорила, что хочет соответствовать мужу, что считает себя жирной коровой. А еще она его ревновала. Ей любовницы на каждом столбу мерещились. Но реально там никаких поводов не было, он ее очень любит. Это все ее фантазии были, но она всерьез боялась одна с четырьмя детьми остаться, - продолжила рассказ Марина.

Новая депрессия, по словам супруга, накрыла женщину еще летом.

- В августе она признавалась мне, что не хочет жить. Мы ходили к врачу и ей прописали курс антидепрессантов, - заявил своих показаниях мужчина.

ХОТЕЛА СЕБЯ УБИТЬ, НО НЕ СМОГЛА

Скорее всего, женщину признают невменяемой. Многодетной маме уже предъявили обвинение в буйстве сына. В ближайшее время она пройдёт стационарную психиатрическую экспертизу. Спустя сутки после случившегося она все-таки дала показания следователям. Женщина уверят, что в тот день хотела покончить жизнь самоубийством, а сына убила спонтанно.

- Я не хотела жить. Я гнала эти мысли прочь, и мы с сыном стали учить стихотворение. В какой-то момент я снова захотела покончить с собой. И вдруг мне стало жаль мужа. Как он будут справляться с сыном без меня? Тогда я решила задушить сына. Но себя убить так и не могла, о чем жалею, - заявила следователям обвиняемая.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Ее супруг после случившегося отказывается общаться с журналистами. Вместе со старшими детьми он переехал жить к родственникам.

ОФИЦИАЛЬНО

- 43-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Следователями и криминалистами завершен осмотр места преступления, женщина допрошена в качестве обвиняемой, запрошен весь характеризующий материал. В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрана в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

*Имена измены