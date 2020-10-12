Новая американская сказка: истребители США смогут безнаказанно шастать в небе над Россией

Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Фото: ru.wikipedia.org

Есть такая ритуальная привычка у многих американских политиков и военных, экспертов и журналистов – на все лады расхваливать боевую технику, которая еще только создается. О таких экспериментальных изделиях конструкторы обычно говорят, что они «еще в чернильнице». Правда, в российском простонародье в таком случае говорят, что «курочка еще в гнезде, а…». Ну дальше вы сами знаете.

К чему я все это говорю? А к тому, что американский журнал Popular Mechanics опубликовал статью, в которой говорится, что «испытанный Военно-воздушными силами (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) демонстратор истребителя шестого поколения обеспечит живучесть, смертоносность и выносливость». Обратите внимание, - речь идет не об уже испытанном самолете, а всего лишь о демонстраторе. Ну да ладно. Идем дальше.

В той статье говорится, что в рамках программы NGAD прорабатываются «пять технологий, про одну из которых известно, что она касается перспективной и очень выносливой силовой установки». О ее возможностях – молчок.

И вывод: это позволит истребителю продолжительное время находиться над полем боя. Он может летать дольше и дальше, чем современные истребители, и будет полезен не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Восточной Европе, Прибалтике и востоке России. Да-да, и в российском небе он будет чувствовать себя безопасно, потому что может быть невидимым в оптическом диапазоне из-за применение специальных технологий покрытия самолета. И на каком же основании журнал делает такой вывод? А вот на каком: «Известно, что военные США исследовали эту технологию, но неясно, какого прогресса они достигли».

Но все равно издание уверяет, что такой истребитель должен уметь уничтожать новейший российский Су-57, до того, как сам окажется в пределах досягаемости его ракет. Вот так: «еще неясно», «должен уметь». Все по законам американского бахвальства: предположения выдаются за факты. А вот что реально уже существует, так это американский экспериментальный летательный аппарат шестого поколения с трехконтурным двигателем (он может быть беспилотным или пилотируемым).

Российский многофункциональный истребитель Су-57 на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правда, насчет него пока не говорят, что он безнаказанно будет шастать в небе России. Ну а что же по этой части делается у нас? Наши ученые и конструкторы тоже не «спят». Тут стоит вспомнить, что еще в июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявил о разработке перспективного отечественного истребителя шестого поколения.

И его уже «прокачивают» и на гиперзвуковую скорость, и на сверхманёвренность, и на многофункциональность, и на стелс-технологии. Отдельные бортовые системы для будущего российского боевого самолёта шестого поколения испытываются на истребителе Су-57. Сам истребитель шестого поколения будет беспилотным, как говорят спецы, «опционально пилотируемым» (то есть, дистанционного управляемым.

В настоящее время идут работы по созданию тяжёлого ударного БПЛА шестого поколения С-70 «Охотник»

Он уже летает. Но в отличие от американского журнала Popular Mechanics, мы о возможностях наших боевых самолетов сказки не рассказываем…