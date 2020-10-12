«Кроссовки и помады смотрят без перчаток»: Магазины Adidas и «Летуаль» будут оштрафованы

В городе продолжаются рейды, направленные на соблюдение мер безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице растет количество заболевших коронавирусом (за последние сутки выявили 4395 человек), а также число проверок магазинов, театров, спортивных арен. Предприниматели думают, что проверят соблюдение масочно-перчаточного режима где-то, но не у них и поэтому соблюдают меры профилактики COVID-19 лишь частично.

Нарушения выявили уже во многих общественных местах – на стадионе «Открытие Арена», в Московском цирке Никулина, приостановлена деятельность ночного клуба «1930», отделение «Альфа-банка» на Люблинской улице, ряд кафе и супермаркетов.

Штраф до 300 тысяч рублей придется заплатить магазину Adidas на западе Москвы, где персонал и покупатели не использовали маски и перчатки.

- В магазине также обнаружено отсутствие измерения температуры при входе у посетителей, - сообщил Дмитрий Рогов, главный специалист ОАТИ Москвы. - По данному делу составлен административный протокол, материалы направят в суд.

Магазин косметики «Летуаль» на западе Москвы тоже могут оштрафовать на 300 тысяч рублей из-за того, что клиенты рассматривали духи и помады без перчаток.

- В магазине обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток у посетителей. Был составлен протокол и передан в суд, - говорит Дмитрий Рогов.

За последние недели так много выявлено нарушений в общественных местах, неужели нет ни одного положительного примера, где соблюдают меры по профилактике COVID-19 на все 100%? Есть. МХТ имени Чехова.

- Были проверены созданные условия по обеззараживанию воздуха, по соблюдению социальной разметки и масочного режима, наличие дезинфицирующих средств. Грубых нарушений выявлено не было, в связи с чем мер административного воздействия в отношении данного театра не будет предпринято, - рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

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