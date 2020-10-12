В Красноярске состоялось первое заседание суда по делу об аварии на норильской ТЭЦ-3

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Напомним, 10 сентября Росприроднадзор подал иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с требованием о возмещении ущерба природе в размере 148 млрд рублей.

По итогам заседания суд назначил новую дату слушания — 24 ноября. К этому времени стороны должны подготовить дополнительные документы, чтобы решились оставшиеся вопросы о привлечении к процессу третьих лиц, в том числе — страховая компания, с которой у «НТЭК» подписан договор.

Адвокат «НТЭК», управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай отметил, что по первому слушанию компания не делает никаких промежуточных выводов.

«Мы рады, что суд предоставляет возможность и нам, и истцу высказать свою позицию», – сказал Юлий Тай. «Мы полагаем, что детальное и вдумчивое исследование всего того, что требуется в таком сложнейшем деле, требует большого погружения. Рассмотрение таких исков на почти 150 миллиардов рублей в режиме «сели-встали», конечно, были бы абсолютно недопустимы. Как вы видели, суд задает вопросы, понимает суть претензий и возражений, он находится с нами в одном и том же информационном поле. И это, конечно, не может нас не радовать и не восхищать».

При этом в ходе заседания 12 октября судом отказано в приобщении к делу видеоматериалов от «НТЭК», подробно описывающих процесс ликвидации аварии в Норильске. Кроме того, суд принял решение удовлетворить ходатайство Росприроднадзора о привлечении к делу компании «Норникель», как главного акционера ответчика.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Ранее «НТЭК» предоставила в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора, в котором оценило экологический ущерб в 21,4 млрд рублей. Согласно отзыву, Росприроднадзор допустил серьезные отступления от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде. Так, необоснованно, по мнению «НТЭК», был применён коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере — 5, однако этот коэффициент применяется в случаях, когда нарушитель не предпринимает действий по ликвидации последствий в течение 20 суток после аварии. При этом компания начала работы по ликвидации ущерба в день происшествия, что соответствует коэффициенту 1,1.

«Когда разлив только произошел, было много спекуляций на тему того, что о нем никуда не сообщили, и ликвидацию последствий начали чуть ли не после выволочки со стороны президента Путина», – рассказал Александр Воротников, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики. – «Насколько я знаю, сейчас уже доказано, что все было не так, экстренные службы получили сигнал сразу. Поэтому НТЭК отстаивает точку зрения, что коэффициент должен быть значительно ниже. Если посмотреть на мировую практику, во многих подобных случаях контролирующие ведомства выдвигали рекордные для своего времени штрафы, которые затем в ходе долгих разбирательств были снижены с учетом усилий компаний по ликвидации последствий».

Также «НТЭК» указал на завышение объёма нефтепродуктов, попавших в водные объекты (19,1 тыс тонн против 14,3 тыс тонн) и неверное определение ущерба, нанесённого почве. По словам ответчика, Росприроднадзор не учёл, что часть пострадавшей почвы является по документам производственными территориями, что существенно влияет на расчёт ущерба. В ответ на эти замечания, представитель Росприроднадзора отметил, что принадлежность к производственным территориям не исключает возможную плодородность почвы.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Все наши доказательства, все наши документы, расчеты, достаточно большое количество объемов экспертиз, которые мы сделали, они будут представлены», — заявила прессе глава Росприроднадзора Светлана Родионова, которая присутствовала на заседании в Красноярске. — «Они есть у ответчика, они были в момент предъявления нами требования, они есть у суда. И мы их будем только подтверждать. Сейчас я думаю, что это будет просто детально раскрываться, раскрываться как некая матрешка».

В ходе подготовки к судебному слушанию по делу об аварии на ТЭЦ-3 учредитель «НТЭК» компания «Норникель» также предоставила в Росприроднадзор документы о затраченных компанией средствах на ликвидацию последствий ЧС для их учета при взыскании штрафа. В предварительный список включено 2150 пунктов на общую сумму 2,76 млрд рублей. Всего на сегодняшний день затраты компании на ликвидацию последствий ущерба оцениваются «НТЭК» приблизительно в 12 млрд рублей. Компания также попросила учесть эти цифры при подсчёте общей суммы ущерба.