Налоговая будет знать все о выигрышах россиян в казино

Информация о расходах и доходах азартных игроков будет сразу же попадать в налоговую. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Государство скоро узнает, кто в России самый азартный и удачливый. С 12 октября вступил в силу закон, обязывающий игорные заведения вписывать в чеки персональную информацию о победителе. При покупке фишек в казино или в зале игровых автоматов, а также при получении приза или выигрыша в покер кассир теперь обязан указывать в чеке ФИО и паспортные данные игрока.

С одной стороны, это звучит как антиутопия для многих азартных людей. Теперь остаться инкогнито, по крайней мере для государства и налоговой, не получится. С другой, это позволит сократить налоги. Еще год назад посетители казино обязаны были платить 13% со всей суммы полученного в кассе выигрыша. И не важно, что в реальности вы были в убытках, потому что купили фишек на вдвое бОльшую сумму.

В октябре прошлого года в законе появились первые изменения. Теперь налог нужно платить только с нетто-выигрыша. Если вы забрали из кассы больше, чем туда внесли, с положительной разницы и нужно платить налог. Подсчеты велись в специальной системе, а налоговая выставляла по итогам года счет. Но игрокам все равно рекомендовали сохранять все чеки на случай спорных ситуаций с ФНС.

Теперь процесс автоматизировали еще больше. Информация о расходах и доходах азартных игроков будет сразу же попадать в налоговую. Это должно избавить от ошибок при расчете налога. Правда, вряд ли это приведет к резкому росту платежей в бюджет. Азартный бизнес построен на математике. И статистика неумолима. При большом количестве ставок казино всегда будет в плюсе, а среднестатистический игрок – в минусе. Счастливчики, сорвавшие куш, - исключение из правила. Но им теперь будет сложнее увильнуть от уплаты налога на везение.

КСТАТИ

Загубили «дойную корову»

Российский бюджет зарабатывает на казино мизерные суммы, если сравнивать с другими странами. В 2009 году отрасль убили. Азартный бизнес разрешили только в четырех игорных зонах по всей стране. Да и те оказались вдали от любых населенных пунктов. По сути, сейчас на полную мощность работают только две зоны – в Сочи и Приморье. Бюджеты разных уровней получают от них всего 3 млрд рублей. При этом процветает подпольный сектор и нелегальные онлайн-казино, зарегистрированные в офшорах.

Посетители в казино "Бумеранг" в игорной зоне "Красная Поляна" на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор".Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Для сравнения, крохотный Сингапур, по совпадению разрешивший у себя казино примерно в то же самое время, уже зарабатывает на них по $2 млрд в год. Это почти столько же, сколько приносят в российскую казну акцизы на… алкоголь. И это не считая косвенных доходов от игорных туристов, оставляющих деньги в гостиницах и ресторанах. При этом для местных жителей власти установили дорогой входной билет. Что ограждает большую часть населения от игорной зависимости.

В США, с которых мы тогда брали пример и где игорная деятельность разрешена только в Лас-Вегасе, Атлантик-Сити и нескольких других городах, этот бизнес приносит в казну по $10 млрд ежегодно. В индустрии занято почти два миллиона человек.

СПРАВКА «КП»

Сколько нужно платить при разных выигрышах

В лотерее и ставках на спорт

Если вы выиграли больше 4000 рублей за год, то с превышающей суммы придется заплатить 13%. К примеру, если всего выиграли 6000 рублей, то налог нужно заплатить лишь с 2000. Государству придется отдать 260 рублей. Налоговую декларацию придется заполнять самостоятельно. А вычесть из суммы выигрыша траты на билеты не получится. При этом, если ваш единоразовый выигрыш составил 15 тысяч рублей или больше, тогда налог за вас заплатит оператор лотереи или букмекер.

В рекламных и стимулирующих акциях

Если в капитал-шоу «Поле Чудес» вы выиграли автомобиль, то в бюджет надо будет заплатить 35% от его стоимости. Как правило, организаторы рекламной акции платят налог за вас сами. То есть включают в фонд розыгрыша еще и деньги на выплату налога. Но так происходит не всегда. Иногда они заполняют за вас лишь налоговую декларацию с задолженностью, а счет от ФНС вам приходит позже. Все это должно быть указано в правилах проведения рекламной акции.