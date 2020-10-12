ЛУКОЙЛ завершил реконструкцию гидротехнических сооружений Краснополянской ГЭС

Фото: Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ"

Являясь промышленным накопителем энергии, БСР позволяет решать комплекс актуальных задач, связанных с работой гидроэнергетического комплекса: выравнивание графика выработки ГЭС за счет накопления энергии при низкой нагрузке и отпуска в пиковые часы при высоких ценах на электроэнергию, а также оказание системных услуг на рынке электроэнергии и мощности.

Реализованный в Компании впервые, проект будет способствовать увеличению доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Компании за счет роста выработки электроэнергии ГЭС, а также освоению современных подходов при работе с ВИЭ.