Снова с приданым: Лидия Федосеева-Шукшина вымолила квартиру раздора

Лидия Федосеева-Шукшина счастлива. 82-летняя актриса снова с приданым. Суд вернул ей квартиру раздора, которую вдова знаменитого писателя завещала своему нынешнему супругу Бари Алибасову. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лидия Федосеева-Шукшина счастлива. 82-летняя актриса снова с приданым. Суд вернул ей квартиру раздора, которую вдова знаменитого писателя завещала своему нынешнему супругу Бари Алибасову.

Троицкий суд Москвы постановил вернуть столичную квартиру Лидии Федосеевой- Шукшиной. На сегодняшнем заседании договор дарения, который был оформлен между актрисой и Бари Алибасовым, признан недействительным. Нынешний владелец квартиры Сергей Моцарь является незаконным собственником. А артистка, напротив, восстановлена в правах на недвижимость.

Бари Алибасов пока не решил, будет ли оспаривать данное решение Фемиды, передает 5-tv.ru. Дело в том, что продюсер группы "На-На" всегда заявлял, что жилплощадь в Новой Москве принадлежит его жене.

"Мы фактически изменили судебную практику этим решением. Можем констатировать: справедливость восторжествовала. Лидия Николаевна счастлива. Говорит, что молилась, надеялась и верила! Так что каждому по вере его", - цитирует "СтарХит" адвоката семьи актрисы Юлию Вербицкую-Линник. По словам юриста, артистка намерена приехать в свою квартиру в ближайшее время.

Отметим, народная артистка пережила непростой период, участвуя в судебной тяжбе. Она несколько месяцев не видела Алибасова - продюсер лежал в психиатрической лечебнице. При встрече с супругом звезда экрана расплакалась и сказала: «Очень много лжи, неправды, все нафантазировано. Я до сих пор не понимаю, почему твой сын сказал про меня «сумасшедшая старуха». Мне ведь никогда от тебя не было ничего нужно".

По словам адвоката Сергея Жорина, пара в настоящее время очень тепло общается. "Конечно, я ее люблю", - говорит Бари Каримович о супруге.

Напомним, скандал из-за жилплощади разразился в апреле 2020 года. В сентябре 2019 года Лидия Федосеева-Шукшина переписала на Бари Алибасова квартиру в Новой Москве. "Я раздарила все квартиры. Я нездорова, сердце, диабет. Бари Алибасову я написала завещание. Мы договорились, что это отойдет ему, а он оставит это нашим двойняшкам. Это имущество в Новой Москве, там церквушечка рядом", - признавалась Лидия Николаевна в интервью Лере Кудрявцевой. Позже стало известно, что 71-летний продюсер переоформил апартаменты на своего помощника. Продюсер группы "На-На" объяснил это вынужденной мерой. Мол, слишком много налогов приходится платить за жилье. Но в ближайшем будущем шоумен, по его словам, планирует снова зарегистрировать собственность на себя.