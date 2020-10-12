Пользователи ВКонтакте пожертвовали 15 млн рублей на благотворительность

10 октября ВКонтакте отметила день рождения: в честь праздника каждый пользователь мог сделать пожертвование в благотворительный фонд «Подари жизнь». Собрать получилось внушительную сумму — 15 миллионов рублей. Деньги будут направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Поддержать благотворительный фонд можно было в праздничном «Колесе фортуны», где разыгрывались призы на сумму больше 1 миллиарда рублей. Участники, которые отправляли пожертвования, получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперприз. Пользователи ВКонтакте сделали больше 200 000 пожертвований.

Розыгрыш суперпризов прошёл 10 октября — пользователи выиграли полгода поездок на «Такси ВКонтакте», LED-телевизор диагональю 85 дюймов, ноутбуки, электросамокаты и другие гаджеты. Посмотреть запись трансляции можно в сообществе «ВКонтакте» (vk.com/vk). Эфир оформлен в стилистике двухтысячных — десятилетии, когда появилась ВКонтакте. Его провели шоумен Тимур Батрутдинов и блогер Аня Покров. Музыкальным гостем стал NILETTO — он исполнил собственные песни, а также представил кавер на хит двухтысячных «Бьёт по глазам» группы Total.

«Колесо фортуны» продолжит работать и собирать пожертвования после розыгрыша суперпризов. В нём по-прежнему можно получить подарки от ВКонтакте и партнёров — месяц или три месяца бесплатных поездок на «Такси ВКонтакте», купоны на 4 тысячи рублей на «Еду ВКонтакте», скидки в AliExpress, подписки на онлайн-кинотеатры, сертификаты на путешествия от «Связной Трэвел», уроки в Skyeng, доступ к новым номерам журналов от издательства Condé Nast и многое другое. «Колесо фортуны» доступно во вкладке «Сервисы» мобильного приложения или по прямой ссылке: vk.com/fortune.

Кроме того, к своему четырнадцатилетию ВКонтакте приурочила начало масштабного обновления фирменного стиля. Социальная сеть представила новый логотип и собственный шрифт, а также обновила десктопную версию сайта.

VK активно развивает направление благотворительности: оказывает поддержку некоммерческим организациям и регулярно проводит социально значимые акции. Обо всех событиях пользователи узнают из сообщества «Благотворительность ВКонтакте». Ранее VK вместе с ЮНЕСКО выпустила просветительский проект — чат-бота Эли, с которым подростки могут поговорить о физиологии взросления, отношениях и сексуальном здоровье. Во Всемирный день сердца ВКонтакте рассказала аудитории, как предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. А к Международному дню глухих представила в «Клипах» AR-викторину, из которой пользователи узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха.