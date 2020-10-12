Путина попросили пополнить казну алмазами

Президент обсудил с главой компании «АЛРОСА» Сергеем Ивановым как вытащить «бриллиантовую отрасль» из ямы. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- В условиях пандемии ювелирная отрасль и ее база – алмазодобывающая отрасль – оказались в очень сложном положении, - Владимир Путин на встрече с главой компании «АЛРОСА» Сергеем Ивановым показал отличное знание ситуации. - Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причем в большом количестве, на грани банкротства сами оказались. «АЛРОСА» у нас крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране, в мире сейчас крупнейшим стало, бюджетообразующее для Якутии.

И глава «АЛРОСА» спорить не стал, наоборот, описав происходившее в этом году в очень мрачных красках.

- Провал продаж бриллиантов, который произошел во втором квартале, был беспрецедентный, - сказал Иванов. - Большинство экспертов сравнивают эти цифры с 20-ми годами прошлого столетия – с падением продаж на 90–95 процентов.

Один из предложенных способов господдержки - закупка алмазов в Гохран Российской Федерации.

- Вы поддержали такую сделку в прошлый кризис, в 2008 году, - напомнил Иванов. - Она позволила компании стабилизировать и социальную обстановку, и помочь бюджету Якутии. При этом алмазы в 2008 году закупались по достаточно низким ценам в связи с кризисом, который на тот момент был. Впоследствии государство реализовало их на восстановившемся рынке с хорошей прибылью. Сейчас обсуждается ровно такой же инструмент, здесь мы уверены, что в ближайшее время на все окончательные договоренности выйдем.