Сборная не без греха: Разбираем главные проблемы российской команды в игре с турками

Что происходит со сборной, дарившей сказку? Фото: REUTERS

Сборная России Станислава Черчесова приучила нас к тому, что болельщики не увидят на поле суперзвезд и фееричных обводок, но придут на армейскую выучку, идеальную дисциплину, строгость и полную уверенность в том, что положительного результата можно добиваться.

1:1 с Турцией - это второй антиматч сборной Черчесова. Первый случился в этом же розыгрыше Лиги Наций с венграми, с которыми, к слову, нам играть 14-го октября. Недостаток энергии и характера и потеря уверенности в себе - самого страшного оружия этой национальной команды.

Что происходит со сборной, дарившей сказку? Главные проблемы, которые вскрыла игра с турками.

Ужасная физика: Жирков - хорош, но на контрасте с остальными

Прекрасный первый тайм сборной России с полным доминированием над турками сменился безволием второго. Поначалу казалось, что ничего страшного не происходит, ведь парни Черчесова не столько хороши в позиционной атаке, сколько в быстрых выбеганиях, а значит потеря мяча - только на руку.

Иллюзии прошли после того, как несколько раз сборная так и не смогла вырваться из под прессинга турков. Динамика и темп пропали. Про контратаки пришлось забыть и вспомнить про большие потери в обороне, которые вскрылись после того, как сборная устала. 11 октября - а команда пробежала 45 минут. Нет ни еврокубков, ни замороженного ноябрьского поля. Что будет дальше с формой футболистов, если в октябре мы не бежим?

Черчесов заметил, что Турция преобразилась по сравнению с сентябрьским созывом. Тренер связал это с началом турецкого и других ведущих чемпионатов Европы. Но ведь и РПЛ отыграла уже 10 туров.

Можно звонить в Марвел и приглашать их на съёмки нового фильма про российского супергероя Жиркова, а можно сравнить 38-летнего Юрия Валентиновича с 25-летними футболистами, которые ему проигрывают. Тогда хвалить хочется меньше, чем задумываться о кондициях всей команды.

Отсутствие защитников

Сборная России столкнулась с коронавирусом в лице отсутствия Георгия Джикии и Марио Фернандеса - двух основных защитников команды.

Первый тайм Семёнов, Кудряшов и Караваев справлялись со своей работой. Вопросов не было ни к кому из троих. Но второй тайм напомнил болельщикам о том, что Кудряшов - не основа, а зону Семёнова называли проблемной даже при победах сборной.

Ссылаемся на то, что сборная играла с потерями двух основных игроков? Но разве Семёнов и Кудряшов это не сборная России? Вряд ли каждый из них оценивает себя как резервиста. Кутепов вряд ли позволит к себе снисходительно относиться из-за недостатка практики в «Спартаке».

Проблема не этого матча, а фундаментальной подготовки футболистов, но проявляется она в потерянных очках в официальных играх национальной команды.

1:1 с Турцией - это второй антиматч сборной Черчесова. Фото: REUTERS

Замены, которые усугубили

Самые большие вопросы к главному тренеру вызвали замены, производимые по ходу второго тайма. Как только стало понятно, что атака россиян не столь выразительна, как в первом тайме, на поле появился Денис Черышев вместо Далера Кузяева. Вопросов по этой замене мало: нет активности - выпускаем свежего хавбека, - всё логично. Проблема была в функциональной готовности Дениса: он совсем не вписался в игру. Получается - минус одна замена - и минус один на поле. Мостовой вместо Ионова: тоже замена на свежесть. И, нужно заметить, Андрей был заметен и старался приносить пользу. Но самая спорная рокировка: Газинский вместо Миранчука.

Антон Миранчук был едва ли не единственным, кто создавал атаки низом, искал креативные решения и добавлял перчинку в атаку. Черчесов пожертвовал всей атакой в угоду укрепления опорки. И тут удивительно то, что уход одного лишь игрока провоцирует потерю всего атакующего потенциала. Чудеса. Газинский справлялся: перехватывал, разрушал, но про атаку можно было забывать в тот вечер. Фомин вместо Мостового - та же история про жертвование атакой. По факту - ни одна замена не помогла сборной отыграться и добыть победу. Старались удержать счёт, а это показывает, что и на тренерской скамейке все всё понимали.

Дзюба - не панацея

Артём Дзюба - олицетворение этой сборной. Он её харизма, лицо и капитан. Но встреча с Турцией показала, что не должно всё зацикливаться на одном футболисте. Один голевой момент за игру и созидательное действие в моменте с голом, когда наш форвард пропустил мяч на Миранчука, открывшего счёт.

По подыгрышу к Артёму нет вопросов, но от нападающего не исходило никакого давления на защиту турок, не было эпизодов, которые бы создал сам Дзюба. Продавил, протащил, ударил, - хоть что-то. Артём выглядел так, как будто у него села батарейка. И этим обликом он тоже олицетворяет сборную, разрядившуюся сборную.

Мы привыкли, что на лице Артёма находится тот самый измеритель нашей активности, проценты зарядки, если угодно. Видимо, как и все приличные телефоны, сборная разрядилась на морозе раньше положенного. Но даже в таком состоянии Дзюба был на поле до конца. Тут без замен.

Осенняя хандра начинается?