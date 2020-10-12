Дженнифер Энистон раскрыла имя того, кто украл ее сердце

В семье голливудской актрисы Дженнифер Энистон пополнение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В семье голливудской актрисы Дженнифер Энистон пополнение – щенок по кличке Лорд Честерфилд.

Звезда сериала «Друзья» в своем аккаунте в соцсетях опубликовала милое видео, на котором собака спит с косточкой в пасти.

- Честерфилд, ты уснул? – спрашивает четвероногого питомца Энистон. – Думаю, что да.

Эта собака стала третьим четвероногим другом актрисы. Помимо Честерфилда у нее живет шнауцер Клайд и белый питбуль Софи.

Когда Дженнифер Энистон была замужем за актером Джастином Теру, то они взяли ещё одну собаку – немецкую овчарку Долли, но в прошлом году она умерла.

Актриса, как правило, не покупает своих собак. Она часто она берет их из фондов по защите домашних животных, которые находят брошенных животных и подыскивают им новый дом. Вот в этот раз она поблагодарила благотворительную организацию, нашедшую ей замечательного белого щенка.

- Огромное спасибо вам за невероятную работу, которую вы делаете, - написала Энистон. – Вы заботитесь об этих спасенных существах и дарите им вторую жизнь.

О своем желании завести еще одну собаку Энистон говорила не раз своим друзьям. Подруга актрисы, телеведущая Эллен ДеДженерес, зная об этой любви, часто отправляет ей фотографии и видео животных, которым нужен хозяин.

Поэтому когда Дженнифер разместила видео с новым членом семьи, ее друзья нисколько не удивились.

- Это любовь с первого взгляда, - написала теннисистка Мария Шарапова.

- Какие вы милые! Счастья вам, - пожелала коллега Энистон, актриса Лили Коллинз.