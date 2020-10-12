Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 12 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, международное сообщество не теряет надежды на восстановление мира в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Обстановка в горячей точке остается относительно стабильной и напряженной. Как на земле, так и в небе. Мы собрали свежие новости о том, что происходит в Нагорном Карабахе на 12 октября 2020 года.

К СТЕПАНАКЕРТУ НЕ ПОДОЙТИ

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщает, что в ночь с 11 на 12 октября ситуация в зоне конфликта вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах была напряженной.

"Армения в ночь на понедельник нарушила режим гуманитарного перемирия. Небольшие группы армянских вооруженных сил предпринимали попытки атаковать позиции Баку в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях. В результате военных действий Азербайджану удалось уничтожить огромное число боевой техники противника", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Военные Азербайджана заявляют, что имеют "оперативное преимущество на всем протяжении фронта". Однако им не удается взять поселения, через которые можно подойти к Степанакерту.

АРМЕНИЯ СБИЛА АН-2

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео кадры падающего самолета и заявила, что силы ПВО Карабаха сбили азербайджанский Ан-2.

"Средствами ПВО Армии обороны на восточном направлении линии соприкосновения сбит беспилотный бомбардировочный самолет Ан-2 противника", - написала Степанян.

Это также подтвердили в армии Нагорного Карабахе. Там заявили, что Ан-2 использовался Азербайджаном в качестве боевого беспилотника.

В ПОИСКАХ ДОБРА И МИРА

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, международное сообщество не теряет надежды на восстановление мира в Нагорном Карабахе. Но очевидно нужны какие-то дополнительные механизмы для установления перемирия в региона.

"Ереван настаивает на создании верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе", - подчеркнул в своем обращении к участникам процесса урегулирования глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти на отказ от боевых действий, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия высоко оценивает сам факт приезда глав МИД Армении и Азербайджана в Москву в связи с нагорно-карабахским вопросом по инициативе российского лидера Владимира Путина, а также достигнутые договоренности между представителями стран по итогам многочасовых переговоров в российской столице.

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