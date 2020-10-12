Продают фермы, покупают рестораны: какой готовый бизнес сейчас в цене

Во втором квартале оптимистичные ожидания об окончании пандемии подогрели интерес к общепиту и развлекательным заведениям Фото: Shutterstock

Период с июля по сентябрь стал временем относительного восстановления для частного бизнеса. Если во втором квартале 2020 года спрос на покупку готового бизнеса резко рухнул (по отдельным отраслям вдвое), то, по данным Авито, в последние три месяца этот рынок достаточно активно восстанавливался.

В июле-сентябре бизнес делал ставку на развлекательные заведения. Их хотели купить на треть чаще, чем во II квартале. Примерно с такой же прытью предприниматели готовы были вкладываться в общепит — спрос подрос на 21%. Это единственный вид бизнеса, который подорожал (смотри «Наглядно»).

Также бизнесменов интересовали компании из сферы услуг и торговли. Такое воодушевление вокруг наиболее пострадавших от карантинных ограничений отраслей можно объяснить тем, что предприниматели поверили оптимистичным прогнозам о возможном окончании пандемии. Хотя сейчас уже становится понятно, что этим надеждам не суждено сбыться.

За три месяца кардинально поменялась ситуация с сельхозпредприятиями. С июля по сентябрь предложение об их продаже по стране выросло в полтора раза, а спрос, наоборот, упал на 2% меньше (по сравнению с апрелем-июнем).

НАГЛЯДНО

Что продают (увеличение/уменьшение количества объявлений):

Сельхозпредприятия — 53%

Развлечения — 9%

Торговля — 7%

Услуги — 6%

Общепит — 6%

Производство — 5%

Стройкомпании — -1%

Интернет-магазины — -4%

Сколько в среднем стоит бизнес (падение /рост цены в сравнении со II кварталом):

Общепит — 800 тыс. руб. (+7%)

Развлечения — 600 тыс. руб. (0%)

Интернет-магазины — 55 тыс. руб. (-15%)

Услуги — 480 тыс. руб. (-4%)

Торговля— 390 тыс. руб. (-3%)

Бизнес в Москве — 1 млн. руб. (-31%)

Бизнес в Санкт-Петербурге — 820 тыс. руб. (-14%)